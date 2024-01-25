محمد بن سلمان يطلق الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية

المملكة العربية السعودية تخطو خطوات حاسمة نحو مستقبل تكنولوجي واعد من خلال إطلاق الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، لاستراتيجية وطنية للتقنية الحيوية.

تعكس هذه الخطوة رؤية السعودية الطموحة لتعزيز مكانتها كدولة رائدة في قطاع التقنية الحيوية، وتعتبر جزءاً أساسياً من رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى التحول الاقتصادي وتنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد الكلي على النفط.

الاستراتيجية الوطنية تركز على عدة مجالات من بينها تحسين الصحة الوطنية ورفع مستوى جودة الحياة، وحماية البيئة، وتحقيق الأمان الغذائي والمائي، وتعظيم الفرص الاقتصادية.

يتوقع أن تسهم هذه الاستراتيجية في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير وظائف عالية الجودة، وجعل المملكة مركزًا عالميًا للتقنية الحيوية بحلول عام 2040.

يشير إطلاق الاستراتيجية إلى رؤية طموحة لتحقيق الريادة في قطاع التقنية الحيوية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2030، والريادة على المستوى الدولي بحلول عام 2040.

يأتي هذا في إطار تفعيل القطاع الحيوي الذي يعد من بين القطاعات ذات النمو السريع، والذي سيسهم بنسبة 3% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2040.

الأمور الأربعة التي تركز عليها الاستراتيجية (اللقاحات، التصنيع الحيوي، الجينوم، وتحسين زراعة النباتات) تبرز التنوع والشمول في نهج المملكة.

من خلال دمج القطاعين العام والخاص، وتوفير بنية تحتية متطورة، وتوجيه الاستثمار في التكنولوجيا الحيوية، تسعى المملكة إلى إحداث تأثير كبير على مجال البحث والابتكار، وتوفير بيئة ملائمة للابتكار والاستثمار.

من خلال دمج جهود القطاعين الحكومي والخاص، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية، تعكس الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية التزام المملكة بتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق التقدم الشامل.

تعزز الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية البحث والتطوير في مجالات متنوعة، مثل علم الجينوم، واللقاحات، والتصنيع الحيوي، مما يعزز التنوع والتطوير المستدام في القطاع.

إضافةً إلى ذلك، تؤكد الاستراتيجية على أهمية توطين الصناعة وتمكين الكوادر الوطنية، من خلال توفير برامج تدريبية وتطويرية. يشير هذا إلى التزام المملكة ببناء قاعدة قوية من الكفاءات المحلية التي يمكنها أن تلعب دورًا حاسمًا في تطوير وتفعيل قطاع التقنية الحيوية.

الاستراتيجية تعتبر أيضًا التعاون بين القطاعين العام والخاص أمرًا حيويًا، حيث يتطلب التحول الشامل نسقًا فعالًا بين الجهات المعنية. يجسد هذا التوجيه إلى التعاون البناء التفاعل الذي يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية بشكل أفضل.

في ختامها، تعكس الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية رؤية السعودية الرائدة نحو مستقبل مبتكر ومستدام.

إن تركيز المملكة على قطاع التقنية الحيوية يمثل خطوة جريئة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.

من خلال تنفيذ هذه الاستراتيجية، ستكون المملكة على رأس المبادرين في مجال الابتكار والتقنية الحيوية، مما يعزز مكانتها كلاعب ديناميكي ومبتكر على الساحة الدولية.

سمو #ولي_العهد يطلق الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كدولة رائدة في قطاع التقنية الحيوية. pic.twitter.com/pqyYT6EWru — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) January 25, 2024