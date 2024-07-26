الكشف عن محرك بحث من أوبن إي آي يهوي بأسهم ألفابت المالكة لمحرك البحث غوغل

هوى سهم شركة ألفابت الشركة الأم لغوغل ليغلق عند مستوى أقل بنسبة 3% بعد إعلان أوبن إيه آي يوم الخميس إنها ستطرح بشكل انتقائي محرك بحث يعمل بالذكاء الاصطناعي SearchGPT مع إمكانية الوصول في الوقت الفعلي إلى المعلومات من الإنترنت وذلك بشكل انتقائي لبعض مشتركي خدماتها بحسب رويترز.

وتضع هذه الخطوة الشركة الناشئة المدعومة من مايكروسوفت في مواجهة مباشرة مع غوغل، محرك البحث المهيمن، بالإضافة إلى خدمات أحدث مثل روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي بريبلكسيتي Perplexity الذي يركز على البحث. وقالت شركة أوبن إيه آي إنها فتحت باب التسجيل للأداة الجديدة، والتي هي حاليًا في مرحلة النموذج الأولي ويتم اختبارها مع مجموعة صغيرة من المستخدمين والناشرين.

وفي منشور على مدونة أوبن إيه آي تلفت الشركة بالقول: “على الرغم من أن هذا النموذج الأولي مؤقت، فإننا نخطط لدمج أفضل هذه الميزات مباشرة في تشات جي بي تي ChatGPT في المستقبل”، دون إعطاء المزيد من التفاصيل أو الجدول الزمني. سيوفر محرك البحث SearchGPT نتائج بحث موجزة مع روابط المصدر ردًا على استفسارات المستخدم. كما سيتيح طرح أسئلة متابعة وتلقي ردود تالية مرتبطة بسياق الاستفسار.

دور النشر والمحتوى ووكالات الأنباء

ستتيح الشركة أيضًا للناشرين الوصول إلى أدوات لإدارة كيفية ظهورهم في نتائج SearchGPT.

تشير أداة SearchGPT إلى تعاون أوثق بين الناشرين و أوبن إيه آي ، بعد اتفاقيات ترخيص المحتوى مع وكالات أنباء رئيسية مثل Associated Press و News Corp و Axel Springer.

تحاول محركات البحث الرئيسية دمج الذكاء الاصطناعي في البحث منذ إطلاق تشات جي بي تي لأول مرة في نوفمبر 2022. اعتمدت مايكروسوفت، من خلال استثمارها المبكر، تقنية أوبن إيه آي لمحرك البحث Bing الخاص بها، بينما طرحت غوغل ملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للجمهور الأوسع في مؤتمر المطورين في مايو.

حصص محركات البحث

في يونيو/حزيران، استحوذت خدمة بحث غوغل على حصة سوقية بلغت 91.1%، بانخفاض عن 92.6% قبل عام، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى زيادة استخدام محرك بحث مايكروسوفت بينج، وفقًا لشركة تحليلات الويب Statcounter.



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