أعلنت المملكة العربية السعودية عن الإطلاق الرسمي لمنصات التحول الرقمي في خدمة حجاج الداخل، في خطوة نحو تطوير وتحسين خدمات الحج للمواطنين والمقيمين في السعودية.



قام المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل “متحد” بإطلاق عدة منصات تقنية تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للحجاج القادمين من داخل المملكة.



تمثلت هذه الخطوة في إطلاق منصات إلكترونية متعددة، ومن بينها:



1. منصة بلاغات لحجاج الداخل:

تهدف هذه المنصة إلى تسهيل عملية الإبلاغ والتواصل مع الحجاج القادمين من داخل المملكة، مما يتيح لهم التبليغ عن أي مشاكل أو مخاطر تواجههم أثناء أداء فريضة الحج بشكل سريع ومباشر.



2. منصة منشآت خدمة حجاج الداخل:

توفر هذه المنصة بيئة إلكترونية لإدارة وتنظيم مختلف المنشآت والخدمات المقدمة للحجاج الداخليين، مما يسهل عملية إصدار التصاريح وتنظيم العمليات الخاصة بالمنشآت بشكل فعّال وسلس.



3. منصة تحسين عمليات الانتخابات والتمثيل:

تهدف هذه المنصة إلى دعم العمليات الديمقراطية داخل المجلس التنسيقي، حيث تُمكّن من تسجيل الحضور وتقديم المرشحين وجمع القوائم المالية بشكل إلكتروني، مما يزيد من شفافية ودقة العمليات الديمقراطية والإدارية في المجلس.



4. منصة الابتكار للأفراد والشركات:

تعزز هذه المنصة الإبداع والابتكار في مجال تقديم الخدمات المتميزة للحجاج، وتسهل عرض الأفكار الجديدة والمشاريع الابتكارية التي تساهم في تطوير وتحسين تجربة الحج.



تهدف هذه المنصات التقنية إلى تحقيق تطلعات المملكة العربية السعودية في توفير بيئة رقمية متطورة وداعمة لضيوف الرحمن، من خلال توفير خدمات أكثر سهولة ويسرًا للحجاج وتطوير عمليات الإدارة والديمقراطية داخل المجلس التنسيقي.

ويتوقع أن تسهم هذه المنصات الرقمية في تطوير مستقبلية مستدامة لخدمة حجاج الداخل في المملكة العربية السعودية، وتعزيز الشفافية والجودة في تقديم الخدمات لهم.



تعتمد منصة “متحد” على تكنولوجيا الإنترنت والهواتف الذكية لتوفير وصول سهل ومباشر للخدمات والمعلومات المتعلقة بالحج والعمرة.

كما تتيح للمستخدمين فرصة الوصول إلى الأنظمة الإلكترونية لتسجيل البيانات ومتابعة مختلف الإجراءات الخاصة بتنظيم وإدارة الحجاج الداخليين.



منصة “متحد” تعد إحدى الجهود الحديثة التي تهدف إلى تحسين تجربة الحج والعمرة للحجاج في المملكة العربية السعودية، وتعزز الكفاءة والتنظيم في تقديم الخدمات اللازمة لهم.



تأتي هذه المبادرة ضمن سعي السلطات السعودية لتحديث وتطوير البنية التحتية الرقمية وتقديم الحلول التكنولوجية الحديثة لتحسين الخدمات المقدمة في مجال الحج والعمرة، بهدف تسهيل أداء هذه الشعيرة بشكل أفضل وأسهل للحجاج القادمين من داخل المملكة.

نرحب بكم لعيش تجربة فريدة يقدمها لكم متحد في#مؤتمر_ومعرض_خدمات_الحج_والعمرة 2024 .#المجلس_التنسيقي_متحد#الطريق_الى_النسك pic.twitter.com/xdtv7h2V2D — مـتـحـد | Mutahed (@MutahedCom) January 5, 2024