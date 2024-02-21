مبيعات الهواتف الذكية تتراجع في أمريكا

انخفضت مبيعات الهواتف الذكية في الولايات المتحدة بنسبة 10% في كانون الثاني / يناير بسبب ضعف الطلب على الأجهزة التي تعمل بنظام “أندرويد” الأرخص ثمناً ومع تأجيل العملاء للترقيات قبل إطلاق شركة “سامسونغ” هاتف “غالاكسي اس 24” وفقاً لبيانات من شركة “كاونتربوينت ريسيرتش”.

وقالت شركة الأبحاث إن مبيعات الهواتف الذكية في الولايات المتحدة الشهر الماضي بلغت ما يقرب من نصف المستويات القياسية التي شهدتها الفترة نفسها من عام 2017، مما يؤكد المخاوف من أن السوق ربما تكون قد بلغت ذروتها.

وقال موريس كلاين، كبير المحللين في شركة”كاونتربوينت ريسيرتش”، إن الأوقات الصعبة في السوق المنخفضة المدفوعة بالحجم إلى جانب تأخر الترقيات تحسباً لمنتجات جديدة أدت إلى انخفاض السوق.

وتضاءلت مبيعات الهواتف الذكية بعد الطفرة الناجمة عن الوباء، حيث دفعت التوقعات الاقتصادية غير المؤكدة والافتقار إلى الميزات الجديدة الرئيسية المستهلكين إلى التمسك بأجهزتهم الحالية.

وحاولت سامسونغ إثارة الاهتمام بهواتفها الذكية الجديدة غالاكسي، والتي تم طرحها للبيع في 17 يناير، من خلال تقديم وظائف الذكاء الاصطناعي المتعددة بما في ذلك الترجمة الصوتية ثنائية الاتجاه في الوقت الفعلي.

وفي الوقت نفسه، واصلت شركة “أبل” اكتساب حصة سوقية في الولايات المتحدة الشهر الماضي، وذلك بفضل العروض الترويجية لسلسلة “آيفون 15″، ومع سعي المستهلكين المهتمين بالتكلفة إلى أجهزة “آيفون 11″ و”آيفون 12” الأقدم، والتي انخفضت أسعارها.