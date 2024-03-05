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مبيعات آيفون في الصين تتراجع 24%

تراجعت حصة أبل من سوق الهواتف الذكية الصينية إلى 15.7%، مما وضعها في المركز الرابع، مقارنة بالمركز الثاني في الفترة نفسها من العام الماضي

فريق التحرير by فريق التحرير

انخفضت مبيعات هاتف “آيفون” في الصين بنسبة 24% على أساس سنوي في الأسابيع الستة الأولى من عام 2024، وفقاً لشركة الأبحاث “كاونتربوينت”، حيث واجهت الشركة الأمريكية منافسة متزايدة من منافسين محليين مثل “هواوي”، كما أوردت وكالة “رويترز”.

وشهدت شركة هواوي، المنافس الرئيسي لعملاق التكنولوجيا الأمريكي في الصين في مجال الهواتف الذكية المتميزة، ارتفاعاً في مبيعات الوحدات بنسبة 64% خلال هذه الفترة، وفقاً للتقرير.

وقد يؤدي ذلك إلى إثارة المخاوف من تباطؤ الطلب على الشركة الأمريكية، التي كانت توقعات إيراداتها للربع الحالي أقل بمقدار 6 مليارات دولار من توقعات وول ستريت.

وانخفضت أسهم “أبل” الشركة المصنعة لهواتف “آيفون” بنسبة 2.2% في تداولات ما قبل السوق اليوم الثلاثاء وفقدت حوالي 10% من قيمتها حتى الآن هذا العام، وهو أداء أقل من أداء نظيراتها من شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة.

وقال تقرير “كاونتربوينت” إن حصة أبل من سوق الهواتف الذكية الصينية انخفضت إلى 15.7%، مما وضعها في المركز الرابع، مقارنة بالمركز الثاني في الفترة نفسها من العام الماضي عندما كانت حصة السوق تبلغ 19%.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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