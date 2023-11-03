للربع الرابع.. مبيعات آبل تواصل انخفاصها وتكتفي بـ89.5 مليار دولار

واصلت مبيعات شركة “آبل” بالتراجع للربع الرابع على التوالي، مسجلة أطول فترة تباطؤ منذ عام 2001، بسبب انخفاض الطلب على منتجاتها.

وكشفت بيانات النتائج المالية للشركة أن إيراداتها هبطت إلى 89.5 مليار دولار في الربع المالي الرابع -الذي انتهى في 30 أيلول/سبتمبر.

وأظهرت أن الشركة تواجه تباطؤاً أكبر في الصين مما كان يُخشى. فقد فرضت الحكومة هناك حظراً على استخدام أجهزة “أيفون” في بعض أماكن العمل، فضلاً عن المنافسة الجديدة من قبل هاتف “هواوي تكنولوجيز” الجديد.

وتراجع سعر سهم “آبل” بنسبة 1.5% في التعاملات المتأخرة بعد أن أغلقت عند 177.57 دولاراً في بورصة نيويورك. لتصل مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 37%.

هل تنعش مبيعات أيفون 15 آبل في الربع الجديد؟

وتضمنت نتائج أعمال الربع المنصرم بيانات فترة تزيد قليلاً عن أسبوع من مبيعات هاتف أيفون 15 الجديد الذي تم اطلاقه في 22 أيلول/سبتمبر.

وأطلقت الشركة أيضاً نماذج جديدة لساعاتها الذكية “سيريس 9″ و”ألترا 2” وسماعات الأذن طراز “برو”.

وتأتي نتائج الأعمال بعد تقديم “كوالكوم”، الشركة الرائدة في تصنيع رقائق الهواتف الذكية، توقعات إيجابية. إذ توقعت الأربعاء تسجيل مبيعات خلال الربع الحالي أعلى مما توقعه المحللون، مما أدى إلى ارتفاع أسهمها.

ومن المتوقع أن يشهد الربع الحالي انتعاشاً، لاسيما في سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية، بعدما كشفت آبل النقاب عن أجهزة “أي ماك” (iMac) و”ماك بوك برو” (MacBook Pro) ومعالجات “M3” الجديدة في وقت سابق من هذا الأسبوع، لكن مبيعات هذه الأجهزة لن تظهر في نتائج الشركة حتى الربع الذي ينتهي في كانون الأول/ديسمبر المقبل.