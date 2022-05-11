مبادرة مليون مبرمج عربي تكرم أفضل المواهب العربية الواعدة

أعلنت مبادرة “مليون مبرمج عربي” الأكبر من نوعها في المنطقة والتي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل عن المبرمجين والمدربين الفائزين في تحدي المبرمجين العرب والذي تبلغ قيمة جوائزه الإجمالية 1,350,000 دولار. ونجح مهندس البرمجيات السوري محمود شحود البالغ من العمر 33 عاماً في حصد لقب أفضل مبرمج عربي وجائزة المليون دولار لتحدي مبادرة مليون مبرمج عربي عن مشروع “Habit 360” الذي يمكّن الأشخاص من بناء عادات جديدة في حياتهم ومتابعة إنجازاتهم وتحفيز مشاعرهم، وقدم التطبيق خدماته لأكثر من 200,000 مستخدم حول العالم.

كما حصل أصحاب المشاريع الخمسة الأفضل في تحدي مبادرة “مليون مبرمج عربي” على جوائز بقيمة 50 ألف دولار لكل منهم، وشملت قائمة المشاريع الخمسة الأفضل في التحدي برنامج مؤهل (Muaahal) الذي طوره المبرمج المصري محمد الاسكندراني، وهو تطبيق تعليمي مبسط لتأهيل الأفراد في جميع المجالات وتسهل على الشركات توظيف الموهوبين. ونجحت المصرية إيمان وجدي بالوصول أيضاً للقائمة النهائية من خلال تطبيق عالفرازة (3lfraza) لتوصيل الطعام الطازج والمجهز من قبل سيدات المنازل. وانضم العراقي عمار سالم الأستاذ الجامعي في كلية الهندسة المعمارية بجامعة بغداد لقائمة المبرمجين المتميزين بعد تطوير برنامج الاصابع الناطقة (Qeraaty Alnateqa) وهو مشروع يهدف إلى تصميم لغة إشارة جديدة مع استخدام برنامج لتحويل تلك الإشارات إلى حروف وكلمات منطوقة. فيما طور المصري أندرو مكرم برنامج نجيب (Najeeb): بهدف تسهيل وتوحيد عملية تقديم الاختبارات وتصحيحها. كما طور المهندس المصري حسن محمد برنامجاً للدردشة المترجمة ليتيح للمستخدمين إمكانية التحدث مع بعضهم بلغاتهم الأم وترجمة المحادثة فورياً، وهو متوفر بأكثر من 36 لغة.

كما تم خلال الحفل تكريم أفضل 4 مدربين في مبادرة “مليون مبرمج عربي” بجائزة قدرها 25 ألف دولار لكل منهم، تقديراً لجهودهم المميزة في تمكين منتسبي المبادرة بالمهارات اللازمة وتقديم النصح لهم ومساعدتهم على توظيف الخبرات البرمجية في تطوير مشاريع قائمة على توظيف تكنولوجيا المستقبل. وشملت قائمة المدربين الفائزين عبد المؤمن بومالية من الجزائر، ورشا بحبوح من سوريا، إضافة إلى مصطفى عبد الفتاح وأبو بكر فاروق من مصر.

خبرات برمجية

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، أطلق تحدي “مليون مبرمج عربي” في يوليو 2021 بهدف تكريم إنجازات المواهب العربية في مجال البرمجة، وإتاحة الفرصة أمام خريجي المبادرة لاستعراض مشاريعهم المبتكرة التي طوروها باستخدام المهارات والخبرات البرمجية التي اكتسبوها خلال مشاركتهم في المبادرة. وشهد التحدي مشاركة 257 مشروعاً قدمها خريجو المبادرة من 50 دولة حول العالم في مختلف القطاعات المرتبطة بالبرمجة والتكنولوجيا وريادة الأعمال في مختلف مجالات البرمجة والتكنولوجيا وريادة الأعمال وتطبيقاتها في مجالات تطوير المواقع الإلكترونية وتطبيقات الأجهزة المحمولة، وتم اختيار أفضلها وفق مجموعة من المعايير الرئيسية تشمل فكرة المشروع، وجودة الابتكار، وسهولة الاستخدام، وذلك للتأهل إلى المرحلة النهائية للتنافس على جائزة المليون دولار. لجنة التحكيم وضمت لجنة تحكيم المرحلة النهائية لتحدي “مليون مبرمج عربي” التي تضم خبرات عربية في مجال التكنولوجيا وتشمل كلاً من فادي غندور رئيس مجلس إدارة “ومضة كابيتال”، وبشار كيلاني العضو المنتدب لشركة “أكسنتشر” الشرق الأوسط، والدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، ورونالدو مشحور نائب رئيس شركة “أمازون” بمنطقة الشرق الأوسط. وقد شهدت مبادرة “مليون مبرمج عربي” التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل مشاركة 1,058,265شخص من حول العالم افتراضياً في ملايين ساعات الدراسة والعمل، وعشرات آلاف الورش التدريبية، ومنحت منذ إطلاقها 1500 شهادة “نانو ديجري” لأصحاب المشاركات المتميزة والمواهب الواعدة، كما شارك في هذه المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة والعالم أكثر من 3600 مدرب معتمد من مختلف أنحاء العالم.