ما هي تقنية لاي فاي الضوئية وهل هي فعلا حلا قويا للشبكات اللاسلكية

ما هي تقنية لاي فاي Lifi التي تعمد الضوء ولِمَ تُعدّ حل رائع للشبكات اللاسلكية

تعتمد كافة اتصالات الإنترنت غير السلكية تقريباً بما فيها الشبكات الخلوية اليوم على نفس ترددات الراديو التي نستخدمها منذ تسعينيات القرن التاسع عشر. ومن الطبيعي أن نتوقع أن يكون الطلب كبير على هذه الترددات أيضاً عندما يتعلق الأمر بالاتصالات اللاسلكية ذات النطاق الترددي العالي والأمان المعزز والموثوقية الكبيرة.

ولحسن الحظ، يمكننا التخلص من ازدحام الطيف مع تقنية لاي فاي (LiFi (light fidelity))الناشئة والتي تستخدم الضوء بدلاً من موجات الراديو لتوفير اتصالات لاسلكية آمنة وعالية الأداء، مما سيمكن LiFi من إحداث ثورة تقنية في طرق الوصول للإنترنت التي اعتدنا عليها.

ما هي تقنية لاي فاي Lifi؟

عندما كنا نتحدث عن الاتصال الضوئي في الماضي، كنا نقصد بذلك السفن التي نشاهدها في أفلام الحروب القديمة التي تستخدم ضوءاً ساطعاً للتواصل عبر شفرة مورس مع السفن الأخرى. أما اليوم فقد قطعنا شوطا طويلاً باستخدام نفس الأساليب لتوفير اتصال الواي فاي من خلال الراديو واستخدام الضوء لنمكّن نقل البيانات بسرعة الجيجابت.

وتتيح تقنية LiFi تشفير البيانات ونقلها باستخدام أطياف الضوء المرئية أو فوق البنفسجية أو بالأشعة تحت الحمراء. وتختلف هذه التقنية عن شبكة الواي فاي التقليدية التي تستخدم موجات الراديو لنقل البيانات بين نقطتين.

وتُعدّ طريقة عمل LiFi بسيطة وتتلخص بشكل أساسي في تشغيل وإيقاف تشغيل مصابيح LED المدعمة بتقنية LiFi. وتوفر تقنية LiFi بفضل طبيعة عملها المستمرة إمكانية استخدامها في الحالات التي قد تسبب فيها الاتصالات اللاسلكية مشاكل نتيجة التشويش أو مخاطر الاعتراض مثل ساحات القتال وغرف العمليات وأرضيات المصانع.

ويعمل الباحثون على تطوير تقنية LiFi منذ أكثر من عقد، ووصلت جهودهم أخيراً إلى النقطة التي أصبحت فيها هذه التقنية عمليّة للاستخدام على نطاق واسع وهو مجال تتميز به سيسكو.

وتم تشكيل مجموعة عمل (معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات) المختصة بمهام الاتصالات الضوئية في عام 2018 لدمج تقنية LiFi في معايير الإنترنت اللاسلكية الحالية. وتركز جهودهم على ثلاثة أوضاع رئيسية للطبقة المادية في تشغيل LiFi هي:

الوضع الأساسي

الوضع الأمثل

وضع الكفاءة العالية (HE)

بمجرد الدمج الكامل، يتيح المعيار المحدّث للأجهزة المزودة بإضاءة LED نقل البيانات لاسلكياً باستخدام نفس معيار الواي فاي، مما يعني أنه لا يلزم إجراء تغييرات كبيرة في البروتوكول للاستفادة من تقنية LiFi. وتُعرف سيسكو بتبنيها المستمر للنهج القائم على معايير النطاق الواسع.

قمنا في مختبرات سيسكو للابتكار باحتضان وتطبيق تقنية LiFi عبر مشروع LiFI وهي شركة ناشئة وأصبحت رائدة بتقنية LiFi منذ إطلاقها.

مزايا تقنية Lifi

الإمكانية التي نتحدث عنها هنا هي إمكانية تحويلية. وتقدم تقنية LiFi العديد من المزايا التي تتخلص من العديد من القيود الأساسية للتكنولوجيا اللاسلكية القائمة على الراديو، مما يسمح للإنترنت بالعمل في أماكن لم تعمل ضمنها من قبل.

أمان معزز

على عكس موجات الراديو، لا تخترق موجات الضوء الجدران. وهذا يعني أنه يمكن احتواء البيانات المنقولة عبر LiFi في مساحة فعلية، مما يقلل من مخاطر التجسس على البيانات من قِبَل أطراف ثالثة غير مصرح لها.

وعلى غرار الراديو، يمكن أن تعمل أجهزة LiFi أيضاً ضمن قنوات محددة مثل الأحمر والأزرق والأخضر، مما يقلل من فرص تسرب البيانات نظراً لأن الأجهزة التي تعمل ضمن قناة واحدة سيتم عزلها عن البيانات المنقولة عبر قناة أخرى.

وتجعل كلتا الخاصيّتين من تقنية LiFi حلاً رائعاً للمواقف التي تتطلب أماناً معززاً للبيانات داخل منطقة محلية. ومن السهل أن نتخيل كيف يمكن أن تسهم LiFi بفوائدها خلال اجتماعات مجلس الإدارة، على سبيل المثال يمكن استخدامها كوسيلة لوصل الأجهزة داخل منزل الشخص، دون السماح لأي شخص خارج المساحة المادية التي يتواجد فيها الشخص بالتنصت على اتصالاته عبر الإنترنت.

تشويش منخفض وأمان

نظراً لأن طيف الضوء أوسع بكثير من طيف الراديو، فإن خطر التداخل الذي يحدث عندما تحاول الأجهزة إرسال البيانات المختلفة على نفس التردد في الوقت ذاته غير موجود تقريباً مع اتصال LiFi.

ونتيجةً لذلك، تعتبر تقنية LiFi مثالية لحالات الاستخدام التي يؤدي فيها خطر التداخل اللاسلكي إلى إلغاء فاعلية الاتصالات اللاسلكية.

وتعتبر LiFi مثالية لحالات الاستخدام العسكري والأمني المشددة حيث يمكن استخدام الموجات الكهرومغناطيسية لاكتشاف موقع شخص أو مجموعة من الأشخاص.

وتم نشر تقنية LiFi أيضاً في غرف العمليات والمصانع، وكلاهما أمكنة يمكن للموجات الكهرومغناطيسية أن تسبب الضرر أو التشويش فيها. وعندما تكون السلامة نقطة هامة، فإن الضوء هو الحل الناقل الأفضل للمعلومات.

موثوقية أكبر

تُعدّ مخاطر التداخل المنخفضة من الأسباب الرئيسية التي تجعل تقنية LiFi أكثر موثوقية. والسبب الآخر هو أن LiFi تدعم معدلات عرض نطاق أعلى من موجات الراديو.

هذا يعني أن LiFi قادرة على التخلص من “المناطق التي تنعدم فيها التغطية” أو تكون فيها روابط الموجات اللاسلكية متقطعة جداً بحيث لا يمكن إجراء الاتصالات ضمنها. وستتيح هذه التقنية لعدد كبير من الأشخاص أو الأجهزة مشاركة اتصال LiFi واحد دون القلق بشأن نفاذ النطاق الترددي.

لا حاجة لخط البصر

يعتقد الناس عادةً أن الاتصال الضوئي يعني حاجتهم إلى خط مباشر من الموقع إلى جهاز الإرسال. ونفس تقنيات التوجيه المستخدمة في الاتصالات اللاسلكية هي ذاتها المستخدمة مع تقنية LiFi. ويعمل معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) على معيار للأسطح الذكية القابلة لإعادة التكوين (RIS) كطريقة لإعادة توجيه الإشارات اللاسلكية في عمليات التطبيق المعقدة. وعرض الدكتور هارالد هاس (الأستاذ المتميز في مجال الاتصالات المتنقلة في جامعة ستراثكلايد والمؤسس المشارك لشركة PureLiFi) لأول مرة تقنية LiFi وهو يعمل الآن مع فريق لاستخدام معيار للأسطح الذكية القابلة لإعادة التكوين كحل هجين للاتصال الخلوي وعبر تقنية LiFi.

وباستخدام تقنيات مثل تعدد الإرسال بتقسيم الطول الموجي (WDM) وأجهزة إرسال LED، يمكن توفير التغطية المعقدة والفعالة غير المتصلة بخط الموقع. ويمكنني تخيل عملية تطبيق يتم استخدام الاتصالات الخلوية فيها إلى جانب معيار الأسطح الذكية القابلة لإعادة التكوين للتثبيت السريع والوصول الآمن إلى الحافة، حيث يمكن توجيه حزمة الإرسال والاستفادة من الميزة الكامنة للضوء ضد تهديدات التنصّت.

دعم الاتصالات الفعّالة

نستطيع باستخدام LiFi توجيه البيانات إلى الأجهزة المستهدفة. ويمكن للأشخاص إنشاء شبكة لاسلكية لا تعمل إلا مع الأجهزة التي يحددونها، مما يتيح اتباع نهج “فعال وهادف” في تصميم الشبكة.

لا تقدم موجات الراديو هذا النوع من الدقة، حيث تنقل الأجهزة مع موجات الراديو البيانات في جميع الاتجاهات، والطريقة المعتادة لتقييد الأجهزة التي يمكنها الانضمام إلى الشبكة هي استخدام تقنيات المصادقة. وعند استخدام تقنيات الضوء المتطورة يمكننا ضمان الاتجاه والموقع كجزء من المصادقة على الإشارة.

يتم حالياً استخدام مزيج معقد من اتصال البلوتوث والواي فاي لنفس الغرض. ويمكن للضوء القيام بالأمرين معاً دفعة واحدة.

الاتصالات اللاسلكية المرتبطة بالمكان

نظراً لانخفاض النطاق الترددي ومخاطر التداخل العالي لموجات الراديو، فمن غير العملي استخدام شبكة WiFi التقليدية لوصل الأجهزة الثابتة. لذلك، ما زلنا نعتمد على الكابلات أو الطيف الراديوي. وإن كان الاتصال لاسلكي لجهاز غير متحرك، فإننا نضيع الطيف الراديوي الثمين على الجهاز الثابت.

أما تقنية LiFi، فتتبع نسق مختلف، حيث تسمح بنقل البيانات بسرعات عالية وبين أجهزة معينة، مما يجعلها على استعداد للمستقبل حيث تستطيع شاشة أو لوحة رقمية على سبيل المثال، الاتصال بحاسوب لاسلكياً.

وإضافةً إلى تخليصنا من الكابلات، سيتيح لنا هذا النهج تخصيص الاتصالات اللاسلكية القائمة على الراديو للأجهزة التي تحتاجها فعلاً، دون التسبب بتشويش الموجات الهوائية بالبيانات التي يمكن نقلها عبر تقنية LiFi بدلاً من ذلك.

الدقة

يمكن تحديد اتصالات LiFi بطريقة لا تستطيع موجات الراديو تحديدها. ويعني هذا المستوى من الدقة أنه يمكن للأشخاص معرفة ما يفعله كل جهاز عبر اتصال LiFi بالضبط. ويعد ذلك مهم جداً للمعلومات السرية للغاية و/أو الأفراد المحظورين.

إذا تواجد الناس تحت الضوء فإن موقعهم معروف بدقة السنتيمتر.

ويمكن للأشخاص تتبع الجهاز الذي يحاول الوصول إلى ملف معين في موقع معين. وهذه الميزة مفيدة للغاية عندما يرغب الأشخاص بتقييد الوصول إلى جهاز معين أو ضمان أمن معلومات محددة من خلال السماح بالوصول فقط عبر منطقة معينة، مما يمكنهم في المقابل من الاطلاع بشكل أوضح على شبكتهم ومنحها معدلات أمن أعلى.

النتيجة

منحتنا موجات الراديو الفوائد العديدة لأكثر من قرن. لكننا واجهنا بعض التحديات الرئيسية فيما يتعلق بأمان وموثوقية وأداء اتصالات الإنترنت التي تعتمد على موجات الراديو وحدها.

ولهذا السبب حان الوقت للاستفادة الكاملة من طيف الضوء كأساس أفضل لاتصالات الواي فاي. ولا يقتصر الأمر على الأجهزة الضرورية وتقنيات LED الرخيصة وسهلة التصنيع والتركيب، ولكن كما أوضحنا في سيسكو يمكن أن تتعايش الاتصالات القائمة على الضوء والراديو باستخدام معايير مثل 802.11r. وهذا يعني أن الانتقال إلى تقنية LiFi يمكن أن يتم بشكل تدريجي وبدون تعقيدات.

لذلك، لا نتوقع أن يختفي جهاز التوجيه أو الهاتف الخلوي غداً. لكن نتوقع أن تتيح تقنية LiFi مستقبلاً تجارب الإنترنت اللاسلكية التي لم نكن لنتصورها حتى الآن.