ما مواصفات ومميزات هاتف أوبو فايند N3 وسعره؟

أعلنت أوبو، إطلاق سلسلة أوبو فايند N3 في الإمارات العربية المتحدة، حيث تتضمن هذه السلسلة جهازي فايند 3N وفايند 3N فليب القابلين للطي، فماذا تعرف عن هذا الهاتف؟.

مواصفات أوبو فايند N3

قابل للطي

تصميم يجمع بين السلاسة والابتكار.

شاشات نابضة بالحياة.

إمكانات تصوير لا مثيل لها.

مميزات أوبو فايند N3

هيكل نحيف، حيث يبلغ سمك الهاتف 5.8 ملم عندما يكون مفتوحًا، بينما يبلغ سمكه عندما يكون مغلقًا 11.7 ملم.

خفيف الوزن، يبلغ وزنه 239 جرامًا فقط، مصنوع من الجلد النباتي، ويعد أخف وزنًا من بعض الهواتف التقليدية الرائدة.

جوانب مسطحة وزوايا ذات منحنيات سلسة، ما يجعل من السهل حمله في اليد.

يتوفر بلونين هما ذهبي بلون الشمس الذي يتميز بظهر زجاجي، واللون الأسود الكلاسيكي، المزين بالجلد النباتي من الخلف.

أول هاتف قابل للطي مزود بنظام تصوير احترافي،

يتميز بشاشات أكثر وضوحًا وسطوعًا من باقي الأجهزة القابلة للطي.

يجمع بين الكاميرا المتقدمة وتقنية البكسل المكدسة المبتكرة وتقنية Hasselblad إلى جانب نظام تشغيل ColorOS 13.2 المتطور، ليعزز تجربة الاستخدام ويضمن أداء متكامل كأداء الكمبيوتر الشخصي.

– 3 مكبرات صوت قوية

بطارية كبيرة بسعة 4805 مللي أمبير في الساعة وتقنية الشحن السريع ™SUPERVOOC بقدرة 67 واط.

مزايا كاميرا هاتف أوبو فايند N3

ثلاث كاميرات احترافية تغطي الأطوال البؤرية 14 مم، و24 مم، و70 مم للعدسة ذات الإطار الكامل.

يضم مستشعر سوني 48 LYTIA-T808 الرائد الخاص بالأجهزة القابلة للطي، والذي يستخدم مستشعر صور CMOS المكون من طبقتين ليتيح تلقي المزيد من الضوء، مما ويقلل من الضوضاء البصرية، ويضمن نطاق ديناميكي فائق، للالتقاط صور ومقاطع فيديو غنية بالتفاصيل.

تتميز الكاميرا فائقة الاتساع التي تأتي بدقة 48 ميجابكسل بمتانتها وتعدد استخداماتها.

حجم المستشعر الخاص أكبر بنسبة 100% من الهواتف الأخرى القابلة للطي، بما يتيح للمستخدمين تصوير لقطات مقربة ومناظر طبيعية خلابة ولقطات جماعية بوضوح استثنائي.

لتعزيز قدرات تكبير الصور، يضم كاميرا Periscope تليفوتوغرافية فائقة الاستشعار بدقة 64 ميجابيكسل وفتحة عدسة f/2.6، وذلك بما يضمن تجربة تصوير مثالية في ظروف الإضاءة المختلفة، ليلاً ونهارًا.

يعد تصوير البورتريه أحد أهم المميزات، حيث تأتي هذه الميزة معززة بوضعية البورتريه الخاصة بتقنية Hasselblad.

مميزات شاشة أوبو فايند N3

أفضل شاشة قابلة للطي في عالم الهواتف الذكية.

تدعم الشاشة الداخلية والخارجية درجة سطوع 2800 شمعة معيارية، مما يضمن رؤية استثنائية حتى في ظروف الإضاءة الساطعة.

شاشات أطول، حيث يبلغ مقاس الشاشة الخارجية 6.3 بوصة، ويبلغ قياس شاشته عندما تكون مفتوحة 7.8 بوصة. وعند طيه، يعمل هاتف فايند N3 كهاتف ذكي تقليدي، فيما يصبح جهازًا لوحيًا غامرًا عندما يكون مفتوحًا.

تتميز كلتا شاشتي سلسلة فايند N3 بما يزيد عن 425 بكسل لكل بوصة، مما يضمن مستوى عالٍ من الوضوح.

يضمن الهاتف درجة تعتيم بمعدل 1440 هرتز لاستخدام مريح حتى خلال فترات الاستخدام الطويلة.

تتيح تقنية العرض LTPO معدل تحديث ديناميكي سلس يبلغ 1-120 هرتز، مما يضمن سهولة التصفح وتجربة لعب ممتعة.

نظام تشغيل هاتف أوبو فايند N3

يعمل هاتف فايند N3 بنظام تشغيل أندرويد ColorOS 13.2، وسيتلقى ما مجموعه أربع سنوات من تحديثات نظام التشغيل وخمس سنوات من التحديثات الأمنية. ويأتي ذلك في إطار التزام أوبو بتقديم تجربة استخدام متكاملة تدوم طويلاً بفضل متانة الجهاز وتحديثات البرامج.

فما يضمن شريط المهام الرئيسي Global TaskBar، الذي يضم مكتبة التطبيقات والملفات، الوصول السريع إلى الملفات والتطبيقات. فيما تدعم خاصية “الرؤية بلا حدود” Boundless View المبتكرة من أوبو استخدم ثلاث تطبيقات، حيث يمكن للمستخدمين العمل بسهولة عبر ثلاث تطبيقات، وعرض تطبيقين اثنين جنبًا إلى جنب وتطبيق ثالث يمكن الوصول إليه بنقرة بسيطة تجعله يظهر على الشاشة.

قدرات تخزين أوبو فايند N3

يتضمن قدرات تخزين UFS 4.0 التي تأتي بسعة 512 جيجابايت وذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5X التي تأتي بسعة 16 جيجابايت، ليكون هاتف فايند N3 الجهاز الأمثل للعب والقيام بمهام متعددة.

يستطيع الهاتف الجديد أيضاً التعامل مع أكثر من 40 تطبيقًا تعمل في نفس الوقت في الخلفية، بفضل محرك الحوسبة الديناميكية من أوبو.

صيانة وضمان أوبو فايند N3

يمكن للعملاء الاستفادة من خدمة الضمان الشاملة لمدة عامين، وفقاً للشروط والأحكام المحلية، والتي تشمل أيضاً حماية الشاشة لمدة 12 شهرًا وتتيح استبدال الشاشة مجانًا لمرة واحدة في حالة حدوث تلف عرضي خلال السنة الأولى.

يمكن للمستخدمين الذين يواجهون مشكلات تتعلق بالهاتف خلال عام واحد من الشراء الاستفادة من خدمة Courier Send In Service، حيث ستقوم أوبو باستلام الهاتف من المستخدم وإصلاحه. وخلال السنة الثانية، يمكن للمستخدمين استبدال البطارية مجانًا وتغيير غطاء حماية الشاشة مرتين سنوياً مجاناً.

أسعار أوبو فايند N3

تتوفر سلسلة فايند N3 المرتقبة من أوبو للطلب المسبق بدءًا من 17 نوفمبر عبر مواقع أوبو الإقليمية ومتاجر التجزئة المعتمدة. فيما ستبدأ المبيعات الرسمية في 23 نوفمبر.

يبلغ سعر هاتف فايند 3N 7,999 درهماً إماراتياً، في حين يبلغ سعر هاتف فايند 3N فليب القابل للطي 3,999 درهماً إماراتياً.

الهاتف موعد البيع السعر فايند 3N 23 نوفمبر 7,999 درهماً إماراتياً فايند 3N فليب القابل للطي 23 نوفمبر 3,999 درهماً إماراتياً