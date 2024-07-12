فريق التحرير by فريق التحرير

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مايكروسوفت تُفاجئ الجميع بتغيير جذري في شراكتها مع عملاق الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة “مايكروسوفت” اليوم عن تخليها عن مقعدها كمراقب في مجلس إدارة شركة OpenAI، وهي شركة أبحاث الذكاء الاصطناعي الرائدة التي طورت برنامج الدردشة الشهير “ChatGPT”.

فريق التحرير by فريق التحرير

وفي رسالة إلى OpenAI، أوضحت “مايكروسوفت” قرارها بالانسحاب من مجلس الإدارة، مشيرة إلى “التقدم الكبير” الذي أحرزه مجلس الإدارة الجديد للشركة خلال الأشهر الثمانية الماضية.

وأضافت الشركة أنها “لا تعتقد أن دورها المراقب المحدود ضروري بعد الآن”.

مايكروسوفت تُفاجئ الجميع بتغيير جذري في شراكتها مع عملاق الذكاء الاصطناعي

وكانت “مايكروسوفت” قد استثمرت 13 مليار دولار في OpenAI مقابل حصة 49٪ في أرباحها، وحصلت على مقعد مراقب في مجلس إدارة الشركة كجزء من الاتفاقية.

وفقًا صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، فقد شهدت الشركة في أواخر عام 2023، فترة من الاضطربات، مع الإقالة المفاجئة لمديرها سام ألتمان، ثم إعادة تعيينه مرة آخرى رئيسا تنفيذيا إلى جانب تشكيل مجلس الإدارة الجديد.

ومع ذلك، فقد واجهت الشراكة التدقيق منذ بدايتها، حيث فتحت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) تحقيقا في استثمار “مايكروسوفت” في OpenAI في وقت سابق من هذا العام، بينما فتحت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة (CMA) تحقيقا خاصا بها.

مايكروسوفت تُفاجئ الجميع بتغيير جذري في شراكتها مع عملاق الذكاء الاصطناعي

وخلص الاتحاد الأوروبي مؤخرًا إلى أن “مايكروسوفت” لا تسيطر بشكل كامل على OpenAI، لكنه تعهد بمواصلة مراقبة العلاقة بين الشركتين.

وقالت مايكروسوفت مدافعة عن شراكتها مع Open AI، أنها عززت المزيد من الابتكار والمنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكدة على الحفاظ باستقلالية كلا من الشركتين.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...