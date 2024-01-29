مستثمرون يتوقعون أن تطيح مايكروسوفت بـ أبل

رجح 13 مستثمراً استفتتهم وكالة “رويترز” أن تستمر عملاقة التكنولوجيا شركة مايكروسوفت الأميركية في تجاوز نظيرتها أبل في السنوات الخمس المقبلة من حيث القيمة السوقية، وذلك بفضل نجاحاتها المستمرة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتنوع أعمالها التي تمتد إلى مجالات مختلفة مثل الحوسبة السحابية والألعاب وبرامج المؤسسات.

وارتفعت أسهم مايكروسوفت بنسبة 7% حتى الآن في عام 2024، لتتجاوز بذلك القيمة السوقية لشركة أبل، التي كانت تحتل المرتبة الأولى سابقًا، لتصبح الشركة الأكثر قيمة في العالم بقيمة سوقية تزيد عن 3 تريليونات دولار.

كما شهدت أسهم مايكروسوفت ارتفاعاً قوياً في عام 2023، مدعومةً بأداء قوي لأعمال الحوسبة السحابية والتطبيقات.

وعلى الرغم من أن أسهم أبل شهدت أيضًا أداءً قوياً في عام 2023، إلا أن المستثمرين يعتقدون أن مايكروسوفت تتمتع بنموٍ أسرع ومستقبل أكثر إشراقاً مقارنةً بـ أبل.

إنفيديا ستنافس مايكروسوفت

ومن العوامل التي تدعم هذه التوقعات هو النمو القوي لأعمال الحوسبة السحابية في مايكروسوفت، والتي تمثل الآن جزءاً كبيراً من إيرادات الشركة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الشركة تستثمر بقوة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى نمو كبير في المستقبل.

ورأى بعض المحللين أن شركة إنفيديا، أكبر مصنع للرقاقات في العالم، قد تنافس مايكروسوفت على صدارة قائمة الشركات الأكثر قيمة في العالم في المستقبل القريب، وذلك بفضل نمو أعمالها بشكل هائل في السنوات الأخيرة.

من ناحية أخرى، تواجه أبل بعض التحديات، مثل المنافسة المتزايدة من شركات مثل سامسونغ وشاومي، بالإضافة إلى ضعف نمو مبيعات الهواتف الذكية.

ولذلك، يعتقد المستثمرون أن مايكروسوفت هي الشركة التي لديها أقوى فرص النمو في المستقبل، ولهذا السبب يتوقعون أن تتجاوز ثروتها السوقية قيمة أبل في وقتٍ ما في المستقبل القريب.