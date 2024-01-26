مايكروسوفت توفر اجتماعات ثلاثية الأبعاد عبر منصة تيمز

أطلقت شركة “مايكروسوفت” ميزة الاجتماعات الثلاثية الأبعاد داخل منصة “تيمز”، وأدمجت منصة الواقع المختلط للشركة “ميش ” Mesh ضمن “تيمز” للسماح للمستخدمين بالتجمع في مساحات افتراضية باستخدام نظارة الرأس للواقع الافتراضي أو دونها.

وجلبت عملاقة البرمجيات الميتافيرس رسمياً إلى مكان العمل مع الإطلاق الكامل لمساحات الاجتماعات الافتراضية.

وذكرت الشركة أن الاجتماعات في “ميش” تمنح الموظفين شعوراً بالحضور المشترك، حتى عندما يكونون بعيدين جغرافياً، مع مزايا، مثل الصوت المكاني الذي يضيف إحساساً بالتفاعل.

وتعد منصة “ميش” بمنزلة المستقبل الافتراضي لاجتماعات “تيمز”، ولا تزال تعمل كمنصة تسمح للمطورين بالاستفادة من تجارب الواقع الافتراضي والواقع المعزز، مع أن إدماجها في “تيمز” يعدّ الخطوة الطبيعيّة.

وتعمل اجتماعات Mesh ثلاثية الأبعاد في تيمز بطريقة أمثل مع نظارات الرأس للواقع الافتراضي، إذ تدعم “مايكروسوفت” نظارات “ميتا كويست” حالياً.

وتُطرح تساؤلات حول اعتماد الشركات لهذه الأنواع من الاجتماعات الافتراضية، وتقول مايكروسوفت إن شركات “مرسي شيبس” و”تاكيدا” و”بي بي” و”أكسنتشر” تستخدم Mesh في الوقت الحالي، مع أن هذه الشركات تعدّ جزءاً صغيراً من الشركات التي تستخدم “تيمز” يومياً.