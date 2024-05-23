مايكروسوفت تلمح إلى نقل تكنولوجيا الرقائق إلى الإمارات

قال رئيس مايكروسوفت، براد سميث، إن الصفقة رفيعة المستوى التي أبرمتها شركة التكنولوجيا مع شركة الذكاء الاصطناعي المدعومة من الإمارات العربية المتحدة “جي 42” G42 قد تتضمن في النهاية نقل الرقائق وأدوات متطورة، وهي خطوة حذر عضو جمهوري كبير في الكونجرس من أنها قد تكون لها آثار على الأمن القومي، كما كشفت وكالة “رويترز” اليوم.

وفي مقابلة مع “رويترز” هذا الأسبوع، قال سميث إن اتفاق المبيعات يمكن أن يتقدم إلى المرحلة الثانية التي تنطوي على تصدير المكونات المهمة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مثل أوزان النماذج، ودرة تاج أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تحدد مدى قوتها. وقال سميث إنه لا يوجد جدول زمني محدد للمرحلة الثانية.

وللمضي قدماً، ستتطلب الصفقة موافقة وزارة التجارة الأمريكية. وقال المسؤولون التنفيذيون في مايكروسوفت إن الاتفاقية تتضمن ضمانات لحماية تكنولوجيا مايكروسوفت ومنع استخدامها من قبل الكيانات الصينية لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وقال مسؤولون أمريكيون إن تصدير أنظمة الذكاء الاصطناعي يمكن أن يشكل مخاطر على الأمن القومي، على سبيل المثال من خلال تسهيل هندسة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية. وطلبت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في تشرين الأول / أكتوبر الماضي من صانعي أكبر أنظمة الذكاء الاصطناعي مشاركة التفاصيل المتعلقة بها مع الحكومة الأمريكية.

وفي الوقت الحاضر، على سبيل المثال، لا توجد لائحة تقيد تصدير نماذج الذكاء الاصطناعي، على الرغم من أن مشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي قدموا هذا الأسبوع تشريعاً من شأنه أن يمنح المسؤولين الأمريكيين سلطة أكثر وضوحاً للقيام بذلك.