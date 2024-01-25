مايكروسوفت تقرر تسريح 1900 موظف

قررت شركة “مايكروسوفت” تسريح 1900 موظف في أقسام ألعاب الفيديو التابعة لها، بما في ذلك شركة “أكتيفيجن بليزارد” Activision Blizzard، التي اشترتها مقابل 69 مليار دولار في عملية استحواذ في أواخر العام الماضي، كما أوردت وكالة “بلومبيرغ”.

وكتب رئيس الألعاب في “مايكروسوفت”، فيل سبنسر، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين اطلعت عليها “بلومبيرغ”، أن التخفيضات تمثل حوالي 8% من العاملين في وحدة الألعاب في “مايكروسوفت” البالغ عددهم 22000 موظف. وذكرت صحيفة The Verge الخبر لأول مرة. كما لجأت شركات ألعاب الفيديو الأخرى، بما في ذلك شركة “ريوت غيمز” Riot Games، إلى عمليات تسريح جماعي للعمال.

وتجري “بليزارد انترتينمنت” Blizzard Entertainment أيضاً تغييرات كبيرة كجزء من التخفيضات، حيث ألغت لعبة البقاء التي تحمل الاسم الرمزي “أوديسي” Odyssey وانفصلت عن الرئيس مايك يبارا ورئيس قسم التصميم ألين أدهم، الشريك المؤسس للشركة.

وفي مذكرة للموظفين، قال مات بوتي، رئيس “استوديوهات مايكروسوفت”، إن يبارا “قرر ترك الشركة”. وقال يبارا في مقابلة في شهر تشرين الثاني / نوفمبر الماضي إنه يريد البقاء في الشركة لفترة طويلة. وقال: “سيخرجني شخص ما من عاصفة ثلجية قوية. هذه هي المدة التي سأبقى فيها هنا”.

وقد قامت أكثر من 60 شركة تقنية أخرى، ومنها “أمازون.كوم” وشركة “ألفابت”، الشركة الأم لشركة “غوغل”، بتسريح ما يقرب من 11000 موظف حتى الآن هذا العام، وفقًا لموقع Layoffs.fyi، الذي يتتبع تخفيضات الوظائف في صناعة التكنولوجيا.