فريق التحرير by فريق التحرير

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مايكروسوفت تغير لوحة مفاتيح الكمبيوتر لصالح أداتها للذكاء الاصطناعي كوبايلوت

زر مفتاح التحكم Ctrl بلوحة المفاتيح سيتم استبداله بمفتاح أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة في ويندوز 11 وهي كوبايلوت Copilot

فريق التحرير by فريق التحرير

تسعى مايكروسوفت لاستبدال زر مفتاح التحكم Ctrl بلوحة المفاتيح بمفتاح أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة لديها وهي كوبايلوت Copilot في أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز 11. وتزعم الشركة إن تكامل العتاد والسيليكون مع البرمجيات ونظام التشغيل سيسهل العمل بالكمبيوتر لمستويات كبيرة كونه سيسهل الوصول لأدوات الذكاء الاصطناعي بضغطة زر واحدة.

واستنادًا إلى الصورة التي نشرتها مايكروسوفت ، يبدو أن مفتاح Copilot الجديد سيحل محل مفتاح التحكم الأيمن في لوحة مفاتيح الكمبيوتر العادية، حيث سيتم وضعه بين مفتاح Alt ومفتاح السهم الأيسر. وتقول الشركة إن إدخال مفتاح Copilot يمثل أول تغيير مهم في لوحة مفاتيح الكمبيوتر الشخصي الذي يعمل بنظام ويندوز منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.

وسيتم إطلاق لوحات المفاتيح الأولى التي تحتوي على المفتاح الجديد في معرض الالكترونيات الاستهلاكية CES لهذا العام في لاس فيغاس، ومن المرجح أن يبدأ شحنها في أواخر فبراير.

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فريق التحرير

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