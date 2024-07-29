مايكروسوفت تعترف بعدم دقة تقديراتها بتعطل 8.5 مليون جهاز بحادثة كروادسترايك

أقرت مايكروسوفت في بيان على مدونتها أن الرقم الحقيقي لأجهزة الكمبيوتر التي انهارت بتحديث كراودسترايك هو أكثر من 8 ملايين و500 ألف كمبيوتر، لأن ذلك الرقم يعود للزبائن الذي اختاروا مشاركة مايكروسوفت بتقارير الأعطال، وأن الرقم الحقيقي أعلى من ذلك. وأشارت الشركة بالقول إن عدد الأجهزة التي تولدت منها تقارير العطل هو جزء من عدد الأجهزة المتأثرة التي أعلنت عنها مايكروسوفت سابقًا في منشور لأن تقارير التعطل يتم أخذ عينات منها وجمعها فقط من العملاء الذين يختارون تحميل أعطالهم إلى مايكروسوفت لتحديد مشكلات الجودة والأعطال ومعالجتها.

أضخم عطل بأنظمة تقنية المعلومات في التاريخ

زعم ​​خبراء الأمن السيبراني أن الحادثة تمثل أضخم عطل تكنولوجيا المعلومات في التاريخ، ووفقًا لأحدث التقديرات، تعتقد شركة تأمين سيبراني أن العديد من الشركات تكبدت خسائر تراكمية تزيد عن 5 مليارات دولار. وتشمل التكلفة الإجمالية البالغة 5.4 مليار دولار انقطاع الخدمة فقط لأكبر 500 شركة بتصنيف فورتشن، ومن بين هذه الشركات فإن 298 منها فقط تتعامل مع كراود سترايك.

نظام الشغيل لينوكس لم يتأثر بالأعطال

عانت الشركات المرتبطة بالبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات أقل من غيرها، ولم تمثل سوى 21% من جميع حالات الانقطاع وفقًا لشركة التأمين على الأمن السيبراني باراميتركس Parametrix، . وذلك لأن معظم شركات البرمجيات تعمل على نظام التشغيل لينوكس Linux، والتي ظلت غير متأثرة بتحديث البرنامج الخاطئ الذي عطّل غالبية الأنظمة.