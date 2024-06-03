مايكروسوفت تستثمر 3.2 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي بالسويد

أعلنت شركة مايكروسوفت عن استثمار ضخم بقيمة 33.7 مليار كرونة سويدية (3.2 مليار دولار) لتوسيع بنيتها التحتية للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في السويد على مدى عامين.

ووصفت مايكروسوفت هذا الاستثمار بأنه الأكبر لها في السويد حتى الآن، ويشمل نشر 20 ألف وحدة معالجة رسومات متطورة في مراكز البيانات التابعة للشركة في عدد من المدن السويدية.

بالإضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية، تخطط الشركة لتدريب 250 ألف شخص على مهارات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027.

وتهدف الشركة من خلال هذا البرنامج إلى “زيادة المعرفة والمهارات” في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز تنافسية السويد في هذا المجال.

ولضمان نجاح هذا البرنامج التدريبي، ستعمل مايكروسوفت على إنشاء مجلس خبراء في مجال الذكاء الاصطناعي يضم مسؤولين من الأوساط الأكاديمية والشركات والقطاع العام.

وسيتولى هذا المجلس تحديد مناهج التدريب وتوجيهها بما يتماشى مع احتياجات السوق ومتطلبات التنمية في السويد.

تأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من الاستثمارات المماثلة التي أعلنتها مايكروسوفت مؤخرًا في دول أخرى مثل ألمانيا واليابان وفرنسا، في محاولة للتربع على عرش سوق الذكاء الاصطناعي المتنامية.