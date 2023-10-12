29 مليار دولار قيمة الضرائب والمستحقات المفروضة على مايكروسوفت

قالت شركة مايكروسوفت إن دائرة الإيرادات الداخلية الأميركية (IRS) أصدرت قراراً يقضي بأنها مدينة بما لا يقل عن 28.9 مليار دولار كضرائب تتعلق بكيفية توزيعها الدخل والنفقات بين شركاتها التابعة عالمياً من عام 2004 إلى 2013.

وأكدت الشركة وفقاً لوكالة” “بلومبرغ” أنها ستستأنف القرار لأنها لا توافق على “إخطارات التعديل المقترح” من الدائرة لإقراراتها الضريبية الفيدرالية.

ويتركز النزاع حول تدقيق دائرة الضرائب الأميركية عام 2012 بشأن التسعير التحويلي، وهي طريقة تستخدمها الشركات لتحويل الأرباح إلى الملاذات الضريبية وتجنب معدل الضريبة على الشركات الأميركية. في ذلك الوقت، كانت مايكروسوفت تنقل أرباحاً بمليارات الدولارات إلى ولايات قضائية مثل بورتوريكو، وهي منطقة أميركية تفرض ضرائب أقل بكثير على الشركات.

قال دانييل جوف، نائب رئيس مايكروسوفت، في مدونة، إن الشركة غيرت هيكلها وممارساتها المؤسسية منذ السنوات التي غطتها المراجعة، وبالتالي فإن المشكلات التي أثارتها دائرة الضرائب الأميركية ليست ذات صلة بالطريقة التي يتم بها تسجيل الدخل حالياً.

وأضاف أن مايكروسوفت تعمل مع الدائرة منذ نحو عقد لمعالجة الأسئلة حول كيفية تخصيص الشركة للدخل والنفقات للأغراض الضريبية. وقالت الشركة، ومقرها ريدموند بولاية واشنطن، إن فاتورة الضرائب الإضافية المقترحة البالغة 28.9 مليار دولار لا تشمل الضرائب المدفوعة بموجب قانون تخفيض الضرائب والوظائف لعام 2017، والذي يمكن أن يقلل المبلغ بما يصل إلى 10 مليارات دولار.

وقال: “نعتقد بشدة أننا تصرفنا وفقاً لقواعد ولوائح دائرة الضرائب وأن موقفنا مدعوم بالسوابق القضائية”. “نحن نرحب باختتام الدائرة مرحلة التدقيق الخاصة بها والتي ستوفر لنا الفرصة للعمل على حل هذه المشكلات عبر قسم الاستئناف لدى إدارة الضرائب، وهو قسم منفصل لدى الإدارة مكلف بحل النزاعات الضريبية.”