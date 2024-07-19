فريق التحرير by فريق التحرير

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مايكروسوفت تحل انقطاع الخدمة السحابية تسبب بإلغاء رحلات جوية

ألغت شركة فرونتير 147 رحلة جوية يوم الخميس وأجلت 212 رحلة أخرى بسبب انقطاع الخدمات السحابية التي توفرها مايكروسوفت

فريق التحرير by فريق التحرير

تحديث للخبر- عادت المشكلة وانتشرت الأعطال حول العالم بسبب عطل في أنظمة مايكروسوفت.

أعلنت شركة مايكروسوفت في وقت مبكر اليوم الجمعة إنه تم حل مشكلة انقطاع خدماتها السحابية في منطقة وسط الولايات المتحدة بعد أن أدى إلى تعليق وإلغاء العديد من الرحلات الجوية، كما أوردت وكالة “رويترز”.

انقطاع خدمة مايكروسوفت ينشر الفوضى في جميع أنحاء العالم من المطارات وحتى محطات التلفزيون

وأبلغت شركات الطيران منخفضة التكلفة “فرونتير إيرلاينز”، وهي وحدة تابعة لشركة فرونتير جروب هولدنجز أليجيانت وصن كونتري، عن انقطاعات في الخدمة أثرت على العمليات. وقالت فرونتير في وقت متأخر من يوم الخميس إنها بصدد استئناف عملياتها الطبيعية، وأنه تم رفع التوقف الأرضي.

وقال وزير النقل الأمريكي بيت بوتيغيغ إن الوزارة تراقب قضايا إلغاء وتأخير الرحلات على فرونتير، مضيفاً أن الوكالة ستحمل الشركة وجميع شركات الطيران الأخرى “مسؤولياتها لتلبية احتياجات الركاب”.

وقالت شركة “فرونتير” في وقت سابق إن “عطلاً فنياً كبيراً في مايكروسوفت” أضر بعملياتها مؤقتاً، بينما قالت “صن كاونتري” إن بائعاً خارجياً أثر على مرافق الحجز وتسجيل الوصول الخاصة بها، دون تسمية الشركة.

وقالت شركة “أليجينت” ومقرها نيفادا في بيان لشبكة “سي إن إن”: “موقع أليجينت غير متاح حاليًا بسبب مشكلة Microsoft Azure”. ولم ترد شركة “أليجينت” على الفور على طلب رويترز للتعليق.

وألغت شركة فرونتير 147 رحلة جوية يوم الخميس وأجلت 212 رحلة أخرى، وفقا لشركة فلايت أوير لتتبع البيانات. وأظهرت البيانات أن 45% من طائرات شركة “أليجينت” تأخرت، في حين أخرت شركة “صن كاونتري” رحلاتها بنسبة 23%. ولم تقدم الشركات تفاصيل عن عدد الرحلات المتأثرة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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