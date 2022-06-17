مايكروسوفت تتبنى تقنية لخفض الانبعاثات الكربونية حول العالم

كشفت إيتون، الشركة العالمية المتخصصة بإدارة الطاقة الذكية، اليوم عن توسيع تعاونها مع شركة مايكروسوفت بهدف تسريع استخدامات نظام مزود الطاقة الاحتياطية (EnergyAware) ضمن فئات صناعية رئيسية على مستوى العالم.

يأتي هذا التعاون كجزء من إطار عمل استراتيجي جديد بين كل من “إيتون” و”مايكروسوفت” يهدف للتعامل مع التطورات الصناعية الرئيسية، بما في ذلك جهود التحول الرقمي والاستدامة وانتقال الطاقة. ويتمثل أحد العناصر الأساسية لاتفاقية الإطار الاستراتيجي في تضمين مزود الطاقة الاحتياطية (EnergyAware) الخاصة بشركة “إيتون” ضمن مشاريع “مايكروسوفت” المختلفة. وتتجلى الوظيفة الأساسية لمزود الطاقة الاحتياطية في توفير الطاقة الاحتياطية للعمليات والمرافق المهمة وحمايتها من انقطاع التيار الكهربائي أو من مشاكل جودة الطاقة. وعلى مدار هذا التعاون الوثيق الذي يمتد لسنوات عديدة، عززت “إيتون” و”مايكروسوفت” القدرات الرقمية لمزود الطاقة الاحتياطية، الأمر الذي أتاح استخدام المزود كمصدر للطاقة الموزعة لدعم شبكات الكهرباء ذات المستويات العالية من التغيرات التي تحدث في حالات توليد الطاقة المتجددة. وستفتح هذه القدرات الباب أمام جيل جديد من مراكز البيانات القادرة على التفاعل مع شبكة الكهرباء، بما في ذلك المراكز التي تديرها شركة “مايكروسوفت”، والتي ستساهم في دعم مشغلي الشبكات الكهربائية من خلال توفير خدمات مرنة وهامة.

يمثل توفير المرونة للشبكات الكهربائية فرصة هامة أمام مراكز البيانات لاستثمار الأصول غير المستغلة بالكامل، مثل توفير خدمة تخزين الطاقة وتوفير خدمات الاستجابة السريعة التي سيحتاجها مشغلو الشبكة عند زيادة قدرة الطاقة المتجددة وتعطل الشبكة، أو القصور الذاتي المرتبط بتوليد الوقود الأحفوري. وفي هذا الصدد، قال كريغ ماكدونيل، نائب الرئيس الأول والمدير العام لقسم نقل الطاقة والخدمات الرقمية لدى “إيتون”: “يساعد مزود الطاقة الاحتياطية القادر على التفاعل مع الشبكة الكهربائية على إزالة الكربون من الطاقة على مستوى الشبكة، ما يعني أن فوائد الاستدامة تتجاوز مركز البيانات، في تغير واضح لقواعد اللعبة من حيث إدارة الطاقة فيما يتعلق بالتأثير البيئي العام لمراكز البيانات”. من جانبه، قال شون جيمس، مدير أبحاث مراكز البيانات لدى “مايكروسوفت”: “”إن مركز البيانات القادر على التفاعل مع الشبكة الكهربائية هو المركز الذي يعمل نظامه الكهربائي الشامل ليس فقط لحماية بيانات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات للعملاء، بل أيضاً لتقديم خدمات كهربائية قيمة إلى مشغل نظام النقل والشبكة. وستكتسب هذه الخدمات المساعدة أهمية متزايدة لدعم الشبكات الكهربائية وتمكينها من التعامل مع مستويات التغير العالية للطاقة المتجددة”.