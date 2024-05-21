مايكروسوفت تشعل المنافسة مع أبل وغوغل.. برامج وأجهزة جديدة للذكاء الاصطناعي

طرحت شركة “مايكروسوفت“، برامج، وأجهزة كمبيوتر جديدة مملوءة بميزات الذكاء الاصطناعي، في تكثيف لجهودها للتنافس مع شركتي غوغل، وأبل، في عصر الذكاء الاصطناعي البازغ.

وقال الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا، في حدث أقيم الاثنين، في حرم مايكروسوفت في ريدموند بواشنطن إن هناك فئة جديدة من أجهزة الكمبيوتر التي تركز على الذكاء الاصطناعي ستطلق عليها اسم Copilot + PC، سيتم طرحها في الأسواق قريبا.

مايكروسوفت تعلن عن أجهزة Copilot + PC

وقالت الشركة، إن أجهزة Copilot + PC، من خط Surface من Microsoft ،وشركاء التصنيع ستوفر المزيد من الطاقة وستكون أسرع بنسبة 58٪ من جهاز MacBook Air M3 الأفضل من Apple، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى شريحة خاصة مخصصة لمعالجة الذكاء الاصطناعي، وستبدأ أسعار الأجهزة الجديدة من سعر 1000 دولار.

وقالت مايكروسوفت، أيضًا، إن GPT-4o من OpenAI، وهو نسخة محدثة من GPT-4 الأفضل في التعامل مع النصوص والصوت والصور في الوقت الفعلي، سيأتي قريبًا إلى مساعد Copilot AI الخاص بالشركة.

ميزة Recall.. “الذاكرة الفوتوغرافية”

كما عرضت Microsoft ميزة تسمى Recall، والتي تم تصميمها لمساعدة المستخدمين في العثور على علامة تبويب أو ملف أو بريد إلكتروني أو دردشة مدفونة في المتصفح، بناءً على مطالبات لغة المحادثة.

وقال يوسف مهدي، كبير مسؤولي التسويق الاستهلاكي في مايكروسوفت، إن الأمر سيكون مثل “الذاكرة الفوتوغرافية”.

تهدف مايكروسوفت، إلى إثبات أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيحدث ثورة في الحوسبة للمستهلكين العاديين، وليس فقط لعملاء السحابة من الشركات.

مايكروسوفت محبطة من بطء إطلاق منتجات الذكاء الاصطناعي

وعلى الرغم من أن الشركة قامت بتضمين الذكاء الاصطناعي في محرك بحث Bing الخاص بها في وقت مبكر، إلا أن ناديلا أعرب عن إحباطه من أن مايكروسوفت لم تطلق منتجات استهلاكية مقنعة بسرعة أكبر، حسبما ذكرت بلومبرج سابقًا.

وللمساعدة في تصحيح الوضع، قام ناديلا، في شهر مارس بتعيين مصطفى سليمان، المؤسس المشارك لشركة DeepMind، للإشراف على جهود الذكاء الاصطناعي للمستهلك.

وقال ناديلا: “كان السعي دائمًا يدور حول كيفية بناء أجهزة كمبيوتر تفهمنا، بدلاً من الاضطرار إلى فهم أجهزة الكمبيوتر، وأشعر أننا قريبون حقًا من هذا الإنجاز الحقيقي”.

ميزة التسميات التوضيحية تترجم من 40 إلى اللغة الإنجليزية

يمكن لميزة التسميات التوضيحية المباشرة في Windows ترجمة أي محتوى فيديو إلى الإنجليزية من 40 لغة في الوقت الفعلي، ولأنها جزء من نظام التشغيل، تعمل هذه الميزة على أي تطبيقات مؤتمرات أو تطبيقات ترفيهية.

وتضيف الشركة أيضًا برنامج إنشاء مشارك جديد للذكاء الاصطناعي يستخدم نماذج التعلم الآلي لتحويل الرسومات الأساسية إلى صور أكثر تعقيدًا.

تعتمد ميزة الاستدعاء على العديد من نماذج اللغات المضمنة في Windows، وتتيح للمستخدمين تعيين محتوى معين على أنه خاص بحيث لا يمكن أرشفته بواسطة برنامج الذكاء الاصطناعي.

برامج Windows Copilot Runtime

وعلى نطاق أوسع، تستخدم الميزات طبقة جديدة من البرامج تسمى Windows Copilot Runtime، والتي تتكون من أكثر من 40 نموذجًا للذكاء الاصطناعي يمكنها التعامل مع مجموعة متنوعة من المهام النصية والمرئية، والصوتية، والتحليلية.

وأعلنت شركة مايكروسوفت عن دعمها لمبادرة جديدة لأجهزة الكمبيوتر الشخصية من شركة Intel Corp، وشركة Advanced Micro Devices Inc، لكن أجهزة الكمبيوتر التي ظهرت لأول مرة الإثنين تعمل جميعها برقائق من شركة Qualcomm Inc.

وإدراج شرائح كوالكوم، ضمن حدث مايكروسوفت يوفر دفعة للشركة، التي تراهن على أن تكنولوجيا الهاتف المحمول الخاصة بها أكثر ملاءمة للجيل القادم من الأجهزة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والتي تستهلك المزيد من الطاقة.