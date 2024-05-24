ماسك يُطلق تحذيرًا خطيرًا بشأن السوشيال ميديا ويكشف سرًا مثيرًا للجدل

في خضمّ الجدل الدائر حول تأثيرات مواقع التواصل الاجتماعي على سلوكيات المراهقين، ووسط تضارب الدراسات العلمية التي لا تزال غير حاسمة في هذا المجال، أطلّ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك محذّرًا من مخاطر هذه المنصات على الأطفال.

فقد أقرّ مالك منصة “إكس” الشهيرة (تويتر سابقًا) خلال مداخلة مع شركة “فيفا تكنولوجي” نُشرت مقتطفات منها على حسابه في إكس مساء أمس الخميس، بأنّ “العديد من وسائل التواصل الاجتماعي سيئة للأطفال”.

ماسك: منافسة شديدة بين برامج الذكاء الاصطناعي

وأشار ماسك إلى أنّ “هناك منافسة شديدة بين برامج الذكاء الاصطناعي التي تعتمدها وسائل التواصل المختلفة من أجل زيادة الدوبامين إلى أقصى حد!”.

وتأتي تحذيرات ماسك في الوقت الذي ربطت فيه بعض الدراسات العلمية بين تطبيقات التواصل الاجتماعي، خاصةً تيك توك، وارتفاع نسب القلق والاكتئاب ومعدلات الانتحار بين المراهقين.

فقد بيّنت الدراسات أنّ الإشعارات التي يتلقاها المستخدمون لتلك التطبيقات، خاصةً الإعجابات أو التعليقات الإيجابية، تُحفّز إفراز هرمون الدوبامين في الدماغ، ما يدفعهم إلى مواصلة استخدامها من أجل ما يسمى “الإشباع الفوري”.

ولكن، ينفي بعض العلماء هذه الفرضية، مُشيرين إلى أنّ وسائل التواصل ليست مسؤولة عن رفع هرمون الدوبامين، الذي يُعرف أيضًا بهرمون السعادة.

يأتي تحذير ماسك في الوقت الذي تُثار فيه مخاوف متزايدة بشأن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية للمراهقين.

وتدعو بعض الجهات إلى ضرورة وضع قيود على استخدام الأطفال لهذه المواقع، بينما يطالب البعض الآخر بزيادة الوعي بمخاطرها.