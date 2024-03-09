فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inتكنولوجياآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسإعلاماتصالاتتواصل اجتماعيهواتف ذكية

ماسك يعلن توفير مقاطع الفيديو الطويلة على التلفزيون الذكي قريباً

ينوي إيلون ماسك تحويل التطبيق التلفزيوني إلى تطبيق فائق (سوبر) يقدم خدمات تتراوح من المراسلة إلى المدفوعات من نظير إلى نظير.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن مقاطع الفيديو الطويلة ستكون متاحة قريباً على أجهزة التلفزيون الذكية، بعد أن ذكرت مجلة “فورتشن” أن منصة التواصل الاجتماعي “إكس” التي يملكها ماسك تعتزم إطلاق تطبيق تلفزيوني لمستخدمي “أمازون” و”سامسونغ” الأسبوع المقبل، كما ذكرت وكالة “رويترز” اليوم.

وطرحت المنصة إصداراً مبكراً من مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية لبعض المستخدمين في تشرين الأول / أكتوبر الماضي، بعد أن قال ماسك إنه ينوي تحويله إلى تطبيق فائق (سوبر) يقدم خدمات تتراوح من المراسلة إلى المدفوعات من نظير إلى نظير.

وفي رد مقتضب على موقع “إكس” على منشور لأحد المستخدمين عن إمكانية مشاهدة مقاطع الفيديو الطويلة الخاصة بالمنصة على أجهزة التلفزيون الذكية مباشرة، قال ماسك “قريباً”.

وفي وقت سابق، قالت مجلة “فورتشن” إن التطبيق قد يبدو مشابهاً للتطبيق التلفزيوني الذي يقدمه موقع يوتيوب التابع لشركة “غوغل”. ونقلت عن مصدر لم تحدد هويته قوله إن ماسك كان عازماً على التنافس مع “يوتيوب”.

ولم ترد منصة “إكس” بعد على طلب من وكالة “رويترز” للحصول على مزيد من التفاصيل حول التطبيق.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...