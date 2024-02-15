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ماسك يعتزم نقل سبيس إكس إلى تكساس

أعلن إيلون ماسك عن خطط نقل “سبيس إكس” من كاليفورنيا إلى تكساس، هربًا من قيود كورونا ورغبةً في بيئة أعمال أكثر ملاءمة.

فريق التحرير by فريق التحرير
ماسك يعتزم نقل سبيس إكس إلى تكساس

أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة “سبيس إكس“، عن خططه لنقل مقر الشركة إلى تكساس.

ويأتي هذا القرار بعد انتقادات ماسك للقيود التي فرضتها كاليفورنيا بسبب جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى رغبته في الاستفادة من بيئة الأعمال الأكثر ملاءمة في تكساس.

وتمتلك “سبيس إكس” بالفعل وجودًا كبيرًا في تكساس، حيث تدير منشأة لتطوير واختبار المحركات في ماكغريغور، ومنشأة لتصنيع الأقمار الاصطناعية من “ستارلينك” خارج أوستن، ومنشأة ضخمة لإنتاج الصواريخ تسمى “ستار بيس” بالقرب من براونزفيل.

ونقل ماسك المقر الرئيسي لشركة “تسلا” إلى أوستن في 2021 من كاليفورنيا، بعد انتقاده للقيود التي فرضتها الولاية بسبب فيروس كورونا.

وسيكون نقل تسجيل “سبيس إكس” إلى تكساس تطورًا هامًا لشركة الفضاء، حيث ستصبح مركزًا رئيسيًا للابتكار والتصنيع في مجال الفضاء.

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