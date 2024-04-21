“ماسك” يرفض حظر “تيك توك” في أمريكا: “يتعارض مع حرية التعبير”

أعلن إيلون ماسك، مالك منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، معارضته لحظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، وذلك قبل تصويت مجلس النواب الأمريكي على قانون قد يؤدي إلى حظر المنصة.

وعبر ماسك، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على منصة “إكس”، عن رأيه قائلًا: “أنه لا يجب حظر تيك توك في الولايات المتحدة، معتبرًا أن هذا الحظر قد يحمل إفادة لمنصة إكس”. واعتبر أن “قرارًا مماثلاً يتعارض مع حرية التعبير. وهذا ليس ما تمثله الولايات المتحدة”.

يأتي ذلك في الوقت الذي يرى فيه مسؤولون أمريكيون أن تيك توك تُشكل تهديدًا للأمن القومي، حيث تسمح لبكين بالتجسس على مستخدميها في الولايات المتحدة والتلاعب بهم.

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يتضمن حزمة مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، بالإضافة إلى بند يقضي بحظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة.

وفي حال تمّ تمرير القانون، ستُجبر شركة “بايت دانس” المالكة لتطبيق تيك توك على بيعه في غضون بضعة أشهر، وإلا سيتمّ حظره من متجري تطبيقات “آبل” و”جوجل”.

من جانبه، عبر ناطق باسم منصة تيك توك عن أسفه بشأن استخدام مشروع القانون ذريعة المساعدات الأجنبية والإنسانية، من أجل إقرار قانون من شأنه أن ينتهك حقوق حرية التعبير لـ 170 مليون أمريكي”.

وأثارت مسألة حظر تيك توك نقاشًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أعرب مستخدمو “إكس” عن قلقهم من أن حظر تيك توك قد يُشكل سابقة يمكن استخدامها ضدّ شبكات اجتماعية أخرى.

وينصّ القانون المُقترح على منح الرئيس الأمريكي سلطة تصنيف التطبيقات الأخرى على أنها تهديدات للأمن القومي إذا كانت مملوكة لشركة من دولة تعتبر معادية للولايات المتحدة.