ماسك: حامل الشريحة الدماغية تعافى بالكامل ويتحكم بالـ”ماوس” بمجرد التفكير

في إنجاز مذهل يمهد الطريق لآفاق جديدة في مجال التكنولوجيا العصبية، أعلن إيلون ماسك، مؤسس شركة نيورالينك، عن تمكن أول شخص خضع لزراعة شريحة دماغية من الشركة من التحكم في فأرة الكمبيوتر “ماوس” بمجرد التفكير فقط.

أكد ماسك خلال بث مباشر على منصة “إكس” أن المريض تعافى تمامًا من العملية الجراحية لزراعة الشريحة، ولم تظهر أي آثار جانبية عصبية معروفة. وبات قادراً على تحريك مؤشر الماوس على الشاشة بدقة وفعالية باستخدام التفكير فقط، مما يمثل تطورًا هائلاً في مجال التواصل بين الدماغ والآلة.

لا تقتصر طموحات نيورالينك على تحسين قدرات الأشخاص الأصحاء، بل تسعى الشركة إلى استخدام هذه التكنولوجيا لعلاج أمراض عصبية معقدة، مثل السمنة المفرطة والتوحد والاكتئاب والانفصام. ويرى ماسك أن هذه الشرائح يمكن أن تساعد في إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إصابات في الحبل الشوكي أو فقدان وظائف حركية.

Check out our latest video to learn more about our PRIME Study! ?? pic.twitter.com/7zTMFzdZsF — Neuralink (@neuralink) November 22, 2023

على الرغم من الإنجاز المذهل، تواجه نيورالينك بعض الانتقادات المتعلقة بسلامة هذه التكنولوجيا، ودعت بعض الأصوات إلى التدقيق في بروتوكولات السلامة المتبعة. كما واجهت الشركة غرامة من وزارة النقل الأمريكية لانتهاك قواعد نقل المواد الخطرة. وتطالب بعض الجهات بضرورة مزيد من الشفافية من جانب الشركة حول التجارب السريرية وتأثيرات هذه التكنولوجيا على المدى الطويل.

ويُعد إنجاز نيورالينك خطوة تاريخية في مجال التكنولوجيا العصبية، ويفتح آفاقاً جديدة لعلاج أمراض عصبية معقدة وتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.

ومع استمرار تطور هذه التكنولوجيا، من المهم التأكد من استخدامها بأمان ومسؤولية، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع المخاطر والتحديات الأخلاقية.