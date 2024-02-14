فريق التحرير by فريق التحرير

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مارك زوكربيرغ يؤكد.. كويست 3 أفضل من أبل فيجن برو

أكد مارك زوكربيرغ أن جهاز Quest 3 أفضل من جهاز أبل Vision Pro من عدة نواحي الراحة والسعر ومجال الرؤية ووضوح الصور،

فريق التحرير by فريق التحرير

قدم مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، تقييماً لجهاز الواقع المختلط (Vision Pro) التابع لشركة أبل، مسلطاً الضوء على التنافس المتصاعد بين الشركتين في هذا القطاع، وذلك خلال مقطع فيديو نشره على إنستغرام، وتم تسجيله باستخدام جهاز Meta Quest 3.

لم يدخر زوكربيرغ جهداً في انتقاده لجهاز أبل، معتبرًا أن Quest 3 يظل الخيار الأفضل والأكثر كفاءة، خاصة مع سعره الذي وصفه بأنه “أقل بسبع مرات” من سعر Vision Pro.

كما أكد زوكربيرغ تفوق Quest 3 في غالبية استخدامات الواقع المختلط الشائعة.

وألمح إلى أولويات ميتا في تصميم Quest 3 والتي ركزت على الراحة وخفة الوزن وسهولة الحركة لتلبية متطلبات التنقل أو الاستخدام ضمن التجمعات الاجتماعية.

وتطرق في تقييمه لعدة مواصفات فنية حيث وجد مجال الرؤية أوسع والشاشة أكثر إشراقًا مقارنة بجهاز أبل، إضافة إلى دقة أكبر في عرض الصور حتى عند تحريك الرأس، بينما عانى جهاز أبل من تشوش الحركة.

وعلى الرغم من إقراره بجودة العرض الفائقة لشاشة Vision Pro، أشار زوكربيرغ إلى التنازلات الكبيرة التي قدمتها أبل على حساب الراحة وتصميم الجهاز.

واستفاض في تقييمه لتقنيات تتبع العين التي وصفها بالرائعة لدى أبل. ثم كشف أن ميتا كانت بالفعل قد اعتمدت مستشعرات مشابهة سابقًا ضمن إصدارات سابقة، مع وجود خطط لإعادتها في التحديثات المستقبلية لأجهزة ميتا.

واستعرض مكتبة تطبيقات Quest التي اعتبرها من نقاط القوة الكبرى، بما فيها دعم خدمات مثل يوتيوب و Xbox، وهو ما لا يوفره جهاز آبل حاليًا.

وأنهى زوكربيرغ عرضه بإسقاط تطلعاته حول مستقبل قطاع الحوسبة الواقعية، مؤكداً التزام ميتا بدعم النماذج المفتوحة (open models) لتحقيق هيمنة مشابهة لما سبق وحققته مايكروسوفت، على حد تعبيره.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...