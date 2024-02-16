ماذا يريد الهاكرز من المستشفيات؟.. 46 هجوما على القطاع الصحي الأمريكي خلال 2023

يحذر خبراء الأمن السيبراني من أن المستشفيات معرضة لخطر الهجمات مثل تلك التي تشل العمليات في مستشفى رئيسي للأطفال، ولا تستطيع الحكومات فعل الكثير لمنع مثل هذه الانتهاكات.

حولت المستشفيات في الدول المتقدمة في استخدامها للتكنولوجيا عبر الإنترنت لدعم كل شيء بدءا من الرعاية الصحية عن بعد وحتى الأجهزة الطبية وسجلات المرضى.

استهداف المستشفيات

وقال جون ريجي، مستشار الأمن السيبراني لجمعية المستشفيات الأمريكية، إن هذه الأجهزة أصبحت اليوم هدفا مفضلا لصوص الإنترنت الذين يحتجزون بيانات الأنظمة والشبكات كرهائن مقابل فدية ضخمة.

وقال ريجي: “لسوء الحظ، فإن النتيجة غير المقصودة لاستخدام كل هذه الشبكة والتكنولوجيا المتصلة بالإنترنت هي توسيع سطح الهجوم الرقمي لدينا، لذلك، هناك العديد من الفرص للأشرار لاختراق شبكاتنا”.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أجبر هجوم ببرامج الفدية على سلسلة رعاية صحية تدير 30 مستشفى و200 منشأة صحية في الولايات المتحدة الأطباء على تحويل المرضى من غرف الطوارئ وتأجيل العمليات الجراحية الاختيارية.

وفي الوقت نفسه، أعلن مستشفى ريفي في ولاية إلينوي أنه سيغلق أبوابه نهائيا العام الماضي لأنه لم يتمكن من التعافي ماليا من هجوم إلكتروني. وذهب المتسللون إلى حد نشر صور ومعلومات مريضة لمرضى سرطان الثدي الذين كانوا يتلقون العلاج في شبكة صحية في بنسلفانيا بعد اختراق النظام العام الماضي.

واضطرت إحدى أفضل مستشفيات الأطفال في أمريكا، مستشفى آن وروبرت إتش. لوري للأطفال في شيكاغو، إلى وضع أنظمة الهاتف والبريد الإلكتروني والسجلات الطبية الخاصة بها في وضع عدم الاتصال أثناء تصديها لهجوم إلكتروني، وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه يحقق في الأمر.

وأحصى بريت كالو، المحلل في شركة الأمن السيبراني إمسيسوفت، 46 هجوما إلكترونيا على المستشفيات العام الماضي، مقارنة بـ25 هجوما في عام 2022.

وقفز متوسط ​​​​المدفوعات للمجرمين من 5000 دولار في عام 2018 إلى 1.5 مليون دولار في العام الماضي.

وقال كالو: “ما لم تفعل الحكومات شيئًا أكثر أهمية مما فعلته حتى الآن، فمن المحتم أن يزداد الأمر سوءا”.

ويعتقد كالو أنه يجب على الحكومة منع ضحايا الهجمات الإلكترونية مثل المستشفيات والحكومات المحلية والمدارس من دفع الفدية. وقال: “هناك الكثير من الأموال التي يتم دفعها لنظام برامج الفدية، والآن من غير الممكن أن تختفي المشكلة من تلقاء نفسها”.

وقد دفعت الزيادة الكبيرة في هذه الغارات عبر الإنترنت أكبر وكالة صحية في أمريكا إلى تطوير قواعد جديدة للمستشفيات لحماية نفسها من التهديدات السيبرانية.

قالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية إنها ستعيد كتابة قواعد قانون قابلية نقل التأمين الصحي والمساءلة، وهو القانون الفيدرالي الذي يطلق عليه عادة HIPPA والذي يتطلب من شركات التأمين والأنظمة الصحية حماية معلومات المرضى، لتشمل أحكاما جديدة تتناول الأمن السيبراني في وقت لاحق من هذا العام. .

الوقوع ضحية لهجوم إلكتروني أمر مكلف أيضا، يمكن أن تؤدي الهجمات إلى تعطيل شبكات المستشفيات لأسابيع أو أشهر، مما يجبر المستشفيات على إبعاد المرضى.

وفي شيكاغو، انقطعت شبكة مستشفى لوري عن الإنترنت لمدة أسبوعين. وأنشأ المستشفى، الذي خدم أكثر من 260 ألف مريض العام الماضي، مركز اتصال منفصل لتلبية احتياجات المرضى واستأنف بعض الرعاية.

يمكن أن تؤثر هذه الحوادث على كل شيء بدءا من رعاية المرضى وحتى الرواتب، وقد يستغرق التعافي الكامل شهورا، فالأمر لا يقتصر على مجرد الضغط على المفتاح ثم يعود كل شيء إلى حالته الطبيعية.