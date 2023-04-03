مؤسس شركة السيارات نيكولا سيواجه النطق بالحكم في أكبر عمليات احتيالات الأسهم

سيواجه تريفور ميلتون جلسة محكمة للنطق بالحكم في إحدى أكبر عمليات الاحتيالات يوم 21 يونيو القادم بعد أن وصلت قيمة أسهم شركة نيكولا كورب التي زعم أنها تعمل بالهيدروجين بالاحتيال الذي نفذه وأوصل قيمة الشركة لقرابة 34 مليار دولار بعد سلسلة طويلة من عمليات الاحتيال المتكررة.

نفذ ميلون خدع متكررة عرض فيها هيكل سيارة زعم أنها جاهزة للإنتاج وأوقع فيها كبرى الشركات بما فيها شركات السيارات مثل جي إم، التي سارعت للاستثمار بشركتهن إلى أن جاء مستثمر مضاربات البيع على المكشوف وحلل أداء الشركة وتجسس عليها من خلال إخبارية من أحد العاملين بشركة نيكولا ليكشف أن كل مزاعم تريفور كاذبة ولا يوجد أي ابتكار أو سيارة تستخدم تقنية خلايا وقود الهيدروجين لدى الشركة وكان ميلتون ينشر مزاعمه على منصات الشباكات الاجتماعية ليورط مستثمرين التجزئة ليساهموا برفع قيمة أسهم شركته التي وصلت لمستويات خيالية إلى أن تم كشف الخديعة وتكبدت بعدها الشركة خسائر تقدر بملياري دولار بحسب إفصاح للسوق المالية .