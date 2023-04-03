سامر باطر by سامر باطر

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Posted inتكنولوجياعلوم

مؤسس شركة السيارات نيكولا سيواجه النطق بالحكم في أكبر عمليات احتيالات الأسهم

سامر باطر by سامر باطر

سيواجه تريفور ميلتون جلسة محكمة للنطق بالحكم في إحدى أكبر عمليات الاحتيالات يوم 21 يونيو القادم بعد أن وصلت قيمة أسهم شركة نيكولا كورب التي زعم أنها تعمل بالهيدروجين بالاحتيال الذي نفذه وأوصل قيمة الشركة لقرابة 34 مليار دولار بعد سلسلة طويلة من عمليات الاحتيال المتكررة.

نفذ ميلون خدع متكررة عرض فيها هيكل سيارة زعم أنها جاهزة للإنتاج وأوقع فيها كبرى الشركات بما فيها شركات السيارات مثل جي إم، التي سارعت للاستثمار بشركتهن إلى أن جاء مستثمر مضاربات البيع على المكشوف وحلل أداء الشركة وتجسس عليها من خلال إخبارية من أحد العاملين بشركة نيكولا ليكشف أن كل مزاعم تريفور كاذبة ولا يوجد أي ابتكار أو سيارة تستخدم تقنية خلايا وقود الهيدروجين لدى الشركة وكان ميلتون ينشر مزاعمه على منصات الشباكات الاجتماعية ليورط مستثمرين التجزئة ليساهموا برفع قيمة أسهم شركته التي وصلت لمستويات خيالية إلى أن تم كشف الخديعة وتكبدت بعدها الشركة خسائر تقدر بملياري دولار بحسب إفصاح للسوق المالية .

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...