مؤتمر أبل 2024.. يكشف عن خطط دمج الذكاء الاصطناعي والجيل الجديد من أنظمة التشغيل

كشف مؤتمر أبل السنوي للمطورين، الاثنين، عن خططها لدمج الذكاء الاصطناعي في حزمة برمجياتها، بما في ذلك تحديث مساعدها الصوتي “سيري” (Siri)، والإعلان عن شراكة محتملة مع “أوبن إيه.آي” (OpenAI)، مطورة تطبيق “تشات جي.بي.تي” (ChatGPT).

وتم الإعلان خلال مؤتمر أبل السنوي للمطورين، عن الجيل الجديد من أنظمة التشغيل لأجهزتها الذكية المختلفة، كما كشف المؤتمر، عن خططها لإنشاء معالجاتها الخاصة لأجهزة “الماك” لأول مرة.

مؤتمر أبل يؤكد قوتها في الذكاء الاصطناعي

تسعى “أبل”، من خلال هذا المؤتمر إلى طمأنة المستثمرين بأنها لا تزال قوية في مجال الذكاء الاصطناعي، على الرغم من تقدم مايكروسوفت في بعض المجالات.

وبدأ مؤتمر أبل السنوي للمطورين، بعرض أحدث المسلسلات الأصلية على خدمة (أبل تي.في+)، وكشفت عن النظارة الذكية (فيجن أو.إس2)، أحدث برامج نظارات الواقع المختلط التي تستخدم التعلم الآلي لإنشاء صور طبيعية، وتتيح التحكم بالإشارة، مع زيادة حجم الشاشة الافتراضية في النظارة الذكية (فيجن برو).

مؤتمر أبل.. تحديثات نظام التشغيل والميزات الجديدة

أعلنت “أبل”، أن تحديث نظام التشغيل (آي.أو.إس 18) سيوفر شاشة رئيسية قابلة للتخصيص بشكل أكبر، ويتضمن تحسينات لتطبيقاتها الداخلية.

وتم تقديم ميزة “إغلاق التطبيق” لحماية المعلومات الحساسة، مما يتيح للمستخدمين إغلاق تطبيقات معينة، والاحتفاظ بالبيانات بشكل أكثر أماناً في نظام التشغيل.

مؤتمر أبل يكشف عن الجيل الجديد من أنظمة التشغيل

أزاحت “أبل”، الستار عن الجيل الجديد من أنظمة التشغيل لأجهزتها الذكية، بما في ذلك آيفون، آيباد، وساعات أبل الذكية، بالإضافة إلى أجهزة الماك. كما أعلنت عن خطط لإنشاء معالجاتها الخاصة لأجهزة الماك لأول مرة، مما يعزز كفاءة أجهزتها بشكل كبير.

نظام “آي أو إس 18”

نظام “آي أو إس 18″، يأتي بأكبر تحديث لصفحات الشاشة الرئيسية، حيث يقدم أدوات جديدة بمعلومات فورية يمكن تثبيتها بأحجام مختلفة.

ويمكن للمستخدمين إنشاء حزمة ذكية من الأدوات تعرض الأداة المناسبة بناءً على الوقت والموقع والنشاط.

“آيباد أو إس 18”

يقدم نظام التشغيل “آيباد أو إس 18″، ميزات، وتصميمات جديدة، تستفيد من قدرات جهاز الآيباد، وشاشته الكبيرة، مع تصميم مبسط لمكالمات “فيس تايم”، والمكالمات الهاتفية الواردة، والتفاعلات مع “سيري”، بالإضافة إلى ميزات جديدة لتحسين التركيز والإنتاجية.

مؤتمر أبل.. نظام تشغيل “watchOS 11” الجديد لساعة “أبل”

استعرضت “أبل”، نظام تشغيل جديد “watchOS 11” لساعتها الذكية، مع أدوات تخصيص محسنة، وميزات قوية للصحة واللياقة، بما في ذلك تتبع النوم، والاستشعار التلقائي لغسيل اليدين، وتمارين جديدة مثل الرقص، ومراقبة الصحة السمعية.

استعرضت Apple، في المؤتمر نظام “watchOS 11” الجديد، وميزاته التي يقدمها لساعة Apple Watch التي تعتمد على تقنية المستشعرات، والخوارزميات المتقدمة، والتي توفر معلومات مذهلة حول صحة المستخدمين ولياقتهم البدنية.

ويحدد تطبيق العلامات الحيوية، القياسات الصحية الرئيسية، لمساعدة المستخدمين على اتخاذ قرارات يومية أكثر استنارةً.

كما أن قدرة Apple Watch على قياس الحِمل التدريبي توفر تجربة جديدة تغير قواعد اللعبة عند ممارسة التمارين الرياضية لتحسين اللياقة، والأداء.

وتقدم Apple Watch، مع تطبيق صحتي في iPhone وiPad دعماً إضافياً للمستخدمين في حالة الحمل.

وتوفر القدرات الجديدة لإيماءة الضغط مرتين في Apple Watch، المزيد من الاتصال والراحة.

نظام التشغيل “ماك أو إس بيغ سور”

قدمت أبل نظام التشغيل “ماك أو إس بيغ سور” الجديد، الذي تم إعادة تصميمه بمظهر جديد كلياً.

تشغيل السيارة بالهاتف

أعلنت “أبل”، عن خاصية جديدة تتيح لهاتفها الذكي فتح وبدء تشغيل السيارات، بالتعاون مع شركة “بي إم دبليو”، على أن تبدأ الميزة مع سيارة “بي إم دبليو” الفئة الخامسة لعام 2021، وتخطط لتوسيعها لتشمل أنواع أخرى من السيارات.

مؤتمر أبل.. خدمات جديدة لتطبيق المنزل وحماية أكبر

أطلقت “أبل” تطبيق المنزل للتحكم في المنازل الذكية بسهولة، وقامت بتحسين المتصفح “سفاري” لمتابعة النشاط على مواقع الويب، وحماية كلمات المرور.

كما أضافت ترجمة مدمجة لصفحات الويب بالكامل، وزيادة خيارات سماعات “آيبود” لسهولة الربط بالأجهزة ورفع كفاءة الصوت.

وأعلنت Apple عن نظام “tvOS 18″، ضمن برامج تطبيق المنزل التي تقدمها والتي تعمل على تعزيز الترفيه وتوفير قدر أكبر من الراحة اليومية. وتعمل الميزات الذكية الجديدة في نظام “tvOS 18” مثل InSight، والتحديثات التي شهدتها ميزة تحسين الحوار، والترجمة المصاحبة، على الارتقاء بالتجارب السينمائية.

كما تحسنت قدرات +Apple Fitness، وApple Music، وفيس تايم لتناسب أكبر شاشة لدى المستخدمين.

كذلك يكتسب تطبيق المنزل ميزات جديدة مع نظام iOS 18، مثل إمكانية وصول الضيف، وفتح القفل من دون استخدام اليدين باستخدام مفاتيح المنزل، ما يوفر وصولاً سهلاً وآمناً إلى المنزل.

ويتوفر tvOS 18، وiOS 18 كإصدارين تجريبيين للمطورين اليوم، وسيكونان متاحين كتحديثات برامج مجانية هذا الخريف.

الميزات الإضافية في تطبيق المنزل وتطبيق Apple TV تشمل:

مكانس الروبوت المتوافقة الآن مع تطبيق المنزل.

اضافة الصوت المكاني لميزة البث السريع، للاستمتاع بتجربة صوتية غامرة.

معالجات جديدة

كشفت “أبل”، عن خطط لإنشاء معالجاتها الخاصة لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام “ماك”، مما يعزز كفاءة أجهزتها، بعد ما كانت تستخدم معالجات من “إنتل”.

ويستمر مؤتمر “أبل” للمطورين السنوي حتى يوم الجمعة المقبل.