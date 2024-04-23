هل حلمك أن تكون مديرا للذكاء الاصطناعي؟.. الشركات تتوسع في استقطاب المواهب

ارتفع عدد الشركات التي تعين مديرا للذكاء الاصطناعي “CAIO”، بنحو 3 أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية، في ظل محاولة المزيد من المؤسسات فهم الفرص، والمخاطر الكامنة وراء تطبيقات الذكاء الاصطناعي الآخذة في الانتشار، حسبما نقلت فايننشال تايمز عن منصة “لينكد إن”.

وقد تم رفع أهمية هذا المنصب أكثر في الشهر الماضي، حينما أعلن البيت الأبيض عن الدور رسميا رغم عدم وضوح مسؤولياته بعد، إذ بدأ مكتب الإدارة والموازنة الفيدرالي في توجيه الهيئات الفيدرالية بتعيين مديري للذكاء الاصطناعي، وكذلك تأسيس مجالس حوكمة الذكاء الاصطناعي من أجل “ضمان إدارة استخدام الذكاء الاصطناعي في الحكومة الفيدرالية تحت الإشراف والمساءلة اللازمة”.

مؤهلات وظيفة مدير للذكاء الاصطناعي

لا تتعلق وظيفة مدير الذكاء الاصطناعي، بتطوير الذكاء الاصطناعي على الإطلاق، بل تهتم بالحوكمة، ونشر التكنولوجيا الجديدة بين الموظفين، وفق المدير التنفيذي لشركة زيكي للأبحاث، توم هيرد.

وعادة ما يشغل هذا منصب وظيفة مدير للذكاء الاصطناعي، أشخاص لديهم خلفية في علوم الكمبيوتر وإدارة الأعمال، ما يسمح لهم بالإشراف على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتطوير كفاءة العمل، وتنويع مصادر دخل الشركة، إلى جوار التعامل مع المخاوف الأمنية، والأخلاقية.

يتطلب الدور “فهمًا عميقًا لتقنية الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وعلوم البيانات والتحليلات”، كما يقول ديفيد ماثيسون، الذي أسس أول قمة لكبار مسؤولي الذكاء الاصطناعي العام الماضي.

ومع ذلك، يحتاج المرشحون أيضًا إلى “فهم الشؤون القانونية” وتغيير الإدارة بشكل جيد، ويأتي العديد منهم من أدوار قيادية في مجال البيانات وإدارة المخاطر والامتثال.

البحث عن خبراء للعمل مدير للذكاء الاصطناعي، يتبع النموذج المعتاد للعرض والطلب، لكن الموظفين المتاحين أقل بكثير من المناصب المطلوب شغلها لدى الشركات، حسبما ينقل التقرير عن مسؤول الذكاء الاصطناعي في شركة “راسل رينولدز للتوظيف”، فاواد باجوا.

ومما يصعب عملية التوظيف أيضا أن المهندسين قليلو الخبرة يطلبون رواتب سنوية بالملايين مقابل شغل الوظيفة.

هل منصب مدير للذكاء الاصطناعي يحتاج أكثر من شخص واحد؟

يعتقد كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة تاتا للخدمات الاستشارية، هاريك فين، بضرورة توزيع مسؤوليات هذه الوظيفة على قسم كامل، وليس موظفا واحدا، مشيرا إلى أن كل أقسام الشركة من المبيعات إلى التسويق تتلقى استفادة مختلفة من الذكاء الاصطناعي، ولا يمكن أن يحوز شخصا واحدا فقط كل هذه الخبرة.

هل تستمر وظيفة مدير الذكاء الاصطناعي؟

جرت العادة أن تنشأ أدوار جديدة طوال الوقت نتيجة لتغير الاتجاهات العالمية، مثل وظيفة المسؤول عن التنوع التي برزت بسبب حركة “حياة السود مهمة”.

لكن مؤسس قمة مديري الذكاء الاصطناعي، ديفيد ماثيسون، يؤكد أن وظيفة مدير للذكاء الاصطناعي مستمرة، وأنها ستتأقلم مع التطورات التكنولوجية اللاحقة، وستصبح متاحة للشركات الصغيرة من خلال وظائف جزئية بدوام جزئي.

وفقا لشركة جارتنر للأبحاث، فإن المسؤولية عن الذكاء الاصطناعي بشكل عام لا تزال تقع إلى حد كبير على عاتق كبير مسؤولي التكنولوجيا، ورئيس موظفي المعلومات، اللذين يتوليان على التوالي زمام المبادرة في مبادرات الذكاء الاصطناعي في 23% من المنظمات.

وتسجل شركة Foundry، أن 21% فقط من الشركات لديها خطط لإنشاء منصب CAIO، على الرغم من أن هذا الشعور أعلى بين المشاركين في الرعاية الصحية بنسبة 35%، والتعليم بنسبة 33%.