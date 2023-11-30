لفظ  خارج من ماسك رداً على سحب الإعلانات من منصة إكس

تلفظ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بكلمة غير لائاقة ردا على المعلنين الذين يحاولون ابتزازه ويقومون بسحب إعلاناتهم من على منصة “إكس” التي يمتلكها.

وسخر ماسك أثناء مشاركته في قمة Deal Book لعام 2023 في نيويورك الأربعاء، من المعلنين الذين يغادرون المنصة بسبب منشوراته السابقة والتي اعتبروها معادية للسامية.

وقال ماسك: “إذا حاول شخص ما ابتزازي بالإعلانات؟ ابتزازي بالمال؟ أقول له “اذهب و…” ثم قال اللفظ الخارج، وكرره مرتين وسأل: “هل هذا واضح؟”.

وقالت شبكة CNBC التي نشرت تصريحات ماسك المصورة وكتمت الصوت عند تلفظه باللفظ الخارج، إن ماسك استهدف الرئيس التنفيذي لشركة ديزني بوب إيجر بين الحضور، لأنه قال بعد هذه العبارة : “مرحبًا بوب”.

كما ألمح ماسك إلى أن معجبيه سيقاطعون هؤلاء المعلنين رداً على ذلك، وهدد ماسك قائلاً: “سيعرف العالم كله أن هؤلاء المعلنين قتلوا الشركة وسنوثق ذلك بالتفصيل”.

وكان ماسك قد أثار جدلا كبيرا في الولايات المتحدة مؤخرا بعد أن حذر من عواقب جرائم الجيش الإسرائيلي ضد المدنيين في غزة، قائلا: “إذا كنت ترتكب إبادة جماعيّة ضد شعب كامل، فإنك ستترك خلفك كثيرًا من الأشخاص الأحياء الذين سيكونون بالتبعية كارهين لإسرائيل”.

واعتبر البيت الأبيض أن تصريحات ماسك ضد السامية وقامت شركات ومنظمات عديدة بمقاطعة الإعلانات على منصة “إكس” منها منظمة “ميديا ماترز” غير الربحية، بالإضافة إلى شركات “أبل” و”ديزني” و”كومكاست” و”ليونزغيت إنترتينمنت” و”باراماونت غلوبال” وغيرها.

وكانت تقارير إعلامية أكدت تعرض منصة “إكس”، لخسارة نحو 75 مليون دولار من إيرادات الإعلانات في الفترة الأخيرة، مع إيقاف العشرات من العلامات التجارية الكبرى حملاتها الإعلانية.