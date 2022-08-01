لصناع المحتوى، هايبرإكس تطرح ميكروفون ديو كاست

كشفت هايبرإكس، وحدة ملحقات الألعاب في شركة إتش بي والشركة المتخصصة في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، عن توسيع عائلة الميكروفونات الخاصة بها بثلاث إضافات جديدة – ميكروفون هايبرإكس DuoCast ووحدات من ميكروفون هايبرإكس SoloCastTM و QuadCastTM باللون الأبيض.

كما أعلنت هايبرإكس أيضاً أنّ ميكروفون SoloCast يدعم الآن تسجيل الصوت عالي الدقة 24-بِت/96 كيلو هرتز عبر تحديث من خلال برنامج هايبرإكس NGENUITY لتحسين تحرير الصوت.

قال هاني صوّان، مدير تطوير الأعمال في الشرق الأوسط وإفريقيا في هايبرإكس: “تفتخر هايبرإكس بتقديم مجموعة واسعة من المعدات عالية الجودة المصممة لتلبية الاحتياجات الفريدة للمجتمع النشط والمتنامي من صنّاع المحتوى، والمؤثرين، واللاعبين، والمزيد. أدت جهودنا المستمرة لتلبية احتياجات مستخدمي الميكروفونات اليوم إلى بناء مجموعة متنوعة من الميكروفونات التي تقدم صوتاً واضحاً ونقيّاً إلى جانب أنماط تصاميم مختلفة لتلائم استخدام اللاعبين، وصنّاع المحتوى، والمعلقين، والطلاب، والمحترفين. تقدم أحدث منتجات هايبرإكس مستويات جديدة من الراحة والأداء والتحكم، فهي مصممة لتحسين تجربة المستخدم. أدناه يوجد المزيد من المعلومات حول الميكروفونات الجديدة: • ميكروفون هايبرإكس DuoCast USB: ميكروفون DuoCast USB صُمم لتلبية طلبات واحتياجات صنّاع المحتوى المحترفين أو الناشئين على أجهزة الكمبيوتر و PS4TM و PS5TM وأجهزة Mac. يستخدم DuoCast عمق 24-بِت عالي الدقة ومعدل أخذ عينات يصل إلى 96 كيلو هرتز لتوفير جودة عالية لالتقاط صوت واضح تماماً. يحتوي الميكروفون أيضاً على فلتر موجات صوتية داخلي (Pop Filter) لالتقاط صوت أكثر نقاوة. يتميز كذلك DuoCast بحامل صدمات منخفض الارتفاع، ونمطين قطبيين يمكن استخدامهما: قلبيّ الشكل ومتعدد الاتجاهات، بالإضافة إلى مستشعر النقر مع إضاءة LED لمعرفة حالة الصوت، وضبط تحكم سهل. يقدم أيضاً DuoCast حلقة إضاءة RGB قابلة للتخصيص عبر برنامج هايبرإكس NGEUNITY. • ميكروفون هايبرإكس QuadCast S: يتوفر الآن الميكروفون بلون أبيض جديد. QuadCast S هو ميكروفون USB ذو مؤثرات إضاءة RGB مذهلة وقابلة للتخصيص عبر برنامج هايبرإكس NGEUNITY. يحتوي الميكروفون على حامل صدمات مدمج مضاد للاهتزازات وفلتر موجات صوتية داخلي بجانب مستشعر النقر مع إضاءة LED لمعرفة حالة الصوت مما يجعل QuadCast S خياراً ممتازاً للبثوث المباشرة ومكالمات الفيديو الجماعية بسبب الصوت الواضح والنقي. يقدم كذلك QuadCast S أربعة أنماط قطبية لتحسين البث والعمل من المنزل: ستيريو، جميع الاتجاهات، ثنائي الاتجاه، قلبيّ الشكل. يتميز QuadCast S بفلتر موجات صوتية داخلي لتقليل الأصوات المتفجرة للحصول على جودة صوت أكثر نقاوة.

يأتي أيضاً الميكروفون بحامل صدمات مدمج مضاد للاهتزازات وضبط تحكم سريع ومنفذ سماعة رأس 3.5 مم لمراقبة الميكروفون بشكل مباشر. • ميكروفون هايبرإكس SoloCast: SoloCast هو ميكروفون USB سهل للاستخدام والتوصيل. يأتي الآن الميكروفون بلون أبيض جديد يتماشى مع النماذج الأخرى. يستخدم SoloCast نمطاً قطبياً قلبيّ الشكل يركّز على الأصوات القادمة من الجهة الأمامية للميكروفون، هذا يجعله مثالياً للدردشة والمكالمات الصوتية داخل اللعبة والبثوث وصنع محتوى صوتي. يحتوي كذلك الميكروفون على ميزة النقر لكتم الصوت مع إضاءة RGB لمعرفة حالة الميكروفون، وحامل يلائم مجموعة متنوعة من الأجهزة لسهولة الاستخدام. علاوة على ذلك، يدعم الآن SoloCast الجديد عمق 24-بِت عالي الجودة ومعدل أخذ عينات يصل إلى 96 كيلو هرتز لتسجيلات دقيقة وعالية الجودة. يمكن الوصول إلى هذه الترقية من خلال تثبيت تحديث عبر برنامج هايبرإكس NGEUNITY.