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دبي.. بروفيسور لبناني يحصد جائزة “نوابغ العرب” في الهندسة والتكنولوجيا

مبادرة “نوابغ العرب” هدفها الأساسي هو تعزيز ثقة الإنسان العربي بإمكانياته، وقدراته، وتعريف الأجيال على قدوات ونماذج مشرّفة

فريق التحرير by فريق التحرير
نوابغ العرب

في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة بالإنسان العربي وقدراته، أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن فوز البروفيسور فاضل أديب من لبنان، أستاذ مشارك في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MITK، بجائزة “نوابغ العرب” في مجال الهندسة والتكنولوجيا.

وقال سموه على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي إكس “تويتر سابقاً”: مبادرة “نوابغ العرب” هدفها الأساسي هو تعزيز ثقة الإنسان العربي بإمكانياته، وقدراته، وتعريف الأجيال على قدوات ونماذج مشرّفة… واليوم لدينا نموذج مشرّف لشاب عربي.. نعلن اليوم عن الفائز بجائزة “نوابغ العرب” في مجال الهندسة والتكنولوجيا، وهو البروفيسور فاضل أديب من لبنان، أستاذ مشارك في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT).

وأضاف: نشر أكثر من 80 ورقة بحثية وبراءة اختراع في مجالات الهندسة والتكنولوجيا، ولديه إسهامات بارزة في مجال الاستشعار اللاسلكي، ومنها أبحاثه وابتكاراته في مجال الاتصال اللاسلكي وخاصة في التعرف على الأجسام والذبذبات خلف الجدران، وتحت الأنقاض. كل التوفيق للبروفيسور فاضل أديب.

نوابغ العرب
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