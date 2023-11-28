بمشاركة 60 ألف زائر.. لاس فيغاس تفتتح الحدث الأضخم للحوسبة السحابية

تستضيف ولاية نيفادا الأمريكية أكبر مؤتمر للخدمات السحابية في العالم، بمدينة لاس فيغاس، في الفترة من 27 نوفمبر الجاري وحتى الأول من شهر ديسمبر المقبل، بمشاركة ضخمة من كل دول العالم.

حضور غفير

يشهد الحدث في لاس فيغاس حضور نحو 60 ألف شخص من أجل الاطلاع على ما تقدمه شركات الحوسبة السحابية الرائدة في العالم.

وقامت شركة أمازون للخدمات السحابية بعمل رائع في تطوير الحدث وجعله مناسبا أكثر للبائعين والجمهور لكل ما يتعلق بالحوسبة السحابية.

الذكاء الاصطناعي التوليدي

يسيطر الذكاء الاصطناعي التوليدي على توجهات كل رواد المؤتمر بلاس فيغاس هذا العام، حيث يعد ذلك ضمن رؤية AWS المنظمة للحدث.

وتقوم شركة AWS بعروض رائعة في الحدث أثناء الكلمات الرئيسية لتقديم أمثلة محددة عن كيفية مشاركة التكنولوجيا في الأعمال التجارية.

استثمارات السيليكون

قبل عقود من الزمن، اعتمدت الصناعة في المقام الأول على السيليكون الخام المتوفر في الأسواق، وعادت الشركات في السنوات الماضية لإعادة استخدامه على نطاق واسع.

الاتصالات و5G

على مدار السنوات الخمس الماضية كانت تقنية 5G موضع الاهتمام الأكبر في كل أنحاء العالم، ليزداد تأثيرها ومساهمتها في تطور الصناعة والتكنولوجيا حول العالم.

وأنشأت AWS منطقة “المستوى القادم” في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة لتوضيح الخدمات التي تدعم تقنية 5G ومساهماتها المستقبلية في الحياة اليومية، ومن المفترض أن يشهد حدث لاس فيغاس الكثير في هذا الصدد.