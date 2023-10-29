كيف تحذف بياناتك بشكل كامل من جوجل

كيف تحذف بياناتك بشكل كامل؟ قد تتفاجأ بعدد النتائج التي تراها عن معلوماتك الشخصية، عندما تبدأ في البحث عن اسمك، أو بريدك الإلكتروني، أو عنوان منزلك أو رقم هاتفك، في “جوجل” Google، لكن لا تقلق هناك ميزة مخفية في “جوجل”، يمكن استخدامها لحذف هذه المعلومات الخاصة بك.

وللحفاظ على خصوصية بياناتك الشخصية، طرحت “جوجل”، عدة أدوات خفية تمكن مستخدميها من حذف معلوماتهم الشخصية من نتائج محركات البحث.

جوجل تستحوذ 83% من سوق البحث

وتستحوذ “جوجل”، على 83% من عدد مستخدمي محركات البحث في العالم، حسب شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، بفارق كبير عن أكبر منافسيها “بينج، و” ياهو “.

ما هي الميزة الخفية التي ترشدك كيف تحذف بياناتك بشكل كامل؟

وهذه الميزة، لا تحذف فقط النتائج الخاصة بك في وقت البحث، لكنها تظل تبحث على نحو استباقي عن معلوماتك الشخصية، ثم تبعث لك بإشعار، وحينها يمكنك مطالبة”جوجل” بحذفها أيضا من نتائج البحث.

ورغم أن” جوجل “يقوم بحذف معلوماتك الشخصية من محرك البحث، إلا أنها لا تحذف نهائيا من الإنترنت، بل فقط تجعل الوصول إليها أصعب، ويحتاج مجهودا كبيرا.

هذه الميزة، متوفرة للمستخدمين في بعض مناطق العالم، وليس كل دول العالم.

كيف تحذف بياناتك بشكل كامل؟

سجل دخولك إلى” جوجل “.

افتح متصفح واكتب: myactivity.google.com/results-about-you

حدد خيار” النتائج للمراجعة “.

ثم اختار خيار” البدء “ثم اضغط على” التالي “مرتين.

أضف بنود معلوماتك الشخصية التي تحتاج إلى معرفة نتائجها: الاسم، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني، والعنوان.

يمكنك إضافة عدة معلومات لكل بند من البنود السابقة، مثل عدة أسماء، وعدة عناوين.

أكد أن هذه هي بياناتك الشخصية.

اختر طريقة إبلاغك بالأشعار، هل عن طريق البريد الإلكتروني، أم رسائل لهاتفك، عندما يجد” جوجل ” هذه البيانات.

ثم انتظر قليلا مع النافذة المنبثقة التي ظهرت لك تقول” نحن نلقي نظرة “.

سيبدأ” جوجل “، بأشعارك عندما يجد أيا من بياناتك الشخصية التي قدمتها، وحينها يمكنك الطلب من” جوجل “إزالتها، أو تركها، حسب رغبتك.

في حال رغبتك في تعديل بياناتك الشخصية في أي وقت، قم بالعودة إلى صفحة” النتائج للمراجعة “، وأجري ما تريده من تغييرات.