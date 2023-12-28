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كما في أفلام الخيال العلمي.. روبوت يهاجم مهندساً في مصنع تسلا

عانى مهندس برمجيات في شركة تسلا من إصابات خطيرة بعد تعرضه لهجوم من قبل روبوت في مصنع السيارات الكهربائية في تكساس.

فريق التحرير by فريق التحرير
روبوت يهاجم مهندساً في مصنع تسلا

ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن مهندساً في مصنع تابع لشركة “تسلا” في تكساس، تعرض لما يشبه “الطعن” من قبل روبوت كما يحصل في أفلام الخيال العلمي.

ونقلت الصحيفة عن عمال في المصنع، أن الروبوت هجم على المهندس وغرس مخالبه المعدنية في ظهره وذراعه، ما تسبب له بجروح غائرة، لكنها غير كافية لمنحه اجازة اصابة عمل، وذلك وفقاً للتقرير الطبي الذي حصل عليه.

وبحسب محامية تمثل العمال المتعاقدين مع “تسلا”، فإن عدداً من الإصابات التي تعرضوا لها داخل المصنع لم يتم الإبلاغ عنها.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الحادثة تأتي بالتازامن مع تزايد المخاوف من خطر الروبوتات في أماكن العمل، لاسيما بعد خروج التقارير التي تتحدث عن ارتفاع الإصابات الناجمة عن الروبوتات في مراكز الشحن في أمازون، وفي سيارات القيادة الذاتية وغيرها.

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