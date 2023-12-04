فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inتكنولوجياآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنس

كازاخستان تعلن استخدامات جديدة للذكاء الاصطناعي

كشف صندوق الثروة السيادي في كازاخستان عن استخدامات جديدة للذكاء الاصطناعي في قطاعات مختلفة.

فريق التحرير by فريق التحرير
كازاخستان

أعلن صندوق الثروة السيادية الكازاخستاني “سامروك كازينا” عن إقامة مشروع لتسريع التحول الرقمي في البلاد من خلال نشر حلول وتقنيات متطورة بإستخدام الذكاء الإصطناعي.

وسيكون المشروع الذي أعلن عنه على هامش مؤتمر الأطراف الخاص بالمناخ كوب 28 المقام حالياً بدبي، يتعلق بجهتين رائدتين في كازاخستان هما “قاز غاز”، شركز الغاز الوطنية وشركة السكك الحديدية.

ووقع صندوق الثروة الكازاخستاني اتفاقية لتأسيس المشروع مع شركة “بريسايت” المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، بحضور رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف.

وسيعمل المشروع على نشر حلول الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات بهدف تعزيز الكفاءة وتحديث سير العمليات في قاز غاز والسكك الحديدية.

وبموجب اتفاقية المشروع سيتم تأسيس شركة في كازاخستان لتكريس حلول تحليلات البيانات الضخمة التي تقدمها “بريسايت” في دعم القطاعات الرئيسية وتشمل الطاقة والخدمات العامة والنقل وتسريع وتيرة التحول الرقمي.

وستقوم الشركة باستكشاف مجالات تطوير قدرات الحوسبة عالية الأداء في كازاخستان وإمكانية تطوير حلول الذكاء الاصطناعي للشركات وتشمل المحول التوليدي مسبق التدريب (GPT) ونموذج اللغة الكازاخستاني الكبير (LLM).

وفي تعليقه على المشروع،  قال نورلان تشاكوبوف الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية في كازاخستان: “ستسهم هذه الشراكة بتعزيز الكفاءة والإنتاجية للشركات بالإضافة إلى أنها ستحسّن النتائج التجارية، ويعتبر هذا التعاون المهم تأكيداً على الالتزام المشترك بتطوير المشهد التقني في البلاد”.

ووقع اتفاقية المشروع المشترك توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة “بريسايت” ونورلان تشاكوبوف، الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية الكازاخستاني سامروك كازينا.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...