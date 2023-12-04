كازاخستان تعلن استخدامات جديدة للذكاء الاصطناعي

أعلن صندوق الثروة السيادية الكازاخستاني “سامروك كازينا” عن إقامة مشروع لتسريع التحول الرقمي في البلاد من خلال نشر حلول وتقنيات متطورة بإستخدام الذكاء الإصطناعي.

وسيكون المشروع الذي أعلن عنه على هامش مؤتمر الأطراف الخاص بالمناخ كوب 28 المقام حالياً بدبي، يتعلق بجهتين رائدتين في كازاخستان هما “قاز غاز”، شركز الغاز الوطنية وشركة السكك الحديدية.

ووقع صندوق الثروة الكازاخستاني اتفاقية لتأسيس المشروع مع شركة “بريسايت” المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، بحضور رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف.

وسيعمل المشروع على نشر حلول الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات بهدف تعزيز الكفاءة وتحديث سير العمليات في قاز غاز والسكك الحديدية.

وبموجب اتفاقية المشروع سيتم تأسيس شركة في كازاخستان لتكريس حلول تحليلات البيانات الضخمة التي تقدمها “بريسايت” في دعم القطاعات الرئيسية وتشمل الطاقة والخدمات العامة والنقل وتسريع وتيرة التحول الرقمي.

وستقوم الشركة باستكشاف مجالات تطوير قدرات الحوسبة عالية الأداء في كازاخستان وإمكانية تطوير حلول الذكاء الاصطناعي للشركات وتشمل المحول التوليدي مسبق التدريب (GPT) ونموذج اللغة الكازاخستاني الكبير (LLM).

وفي تعليقه على المشروع، قال نورلان تشاكوبوف الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية في كازاخستان: “ستسهم هذه الشراكة بتعزيز الكفاءة والإنتاجية للشركات بالإضافة إلى أنها ستحسّن النتائج التجارية، ويعتبر هذا التعاون المهم تأكيداً على الالتزام المشترك بتطوير المشهد التقني في البلاد”.

ووقع اتفاقية المشروع المشترك توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة “بريسايت” ونورلان تشاكوبوف، الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية الكازاخستاني سامروك كازينا.