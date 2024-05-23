قمة “سينك”: متى يتحوّل الذكاء الاصطناعي إلى تهديد؟

في ختام أعمال قمة “سينك”، التي استضافها مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي “إثراء“، بمدينة الظهران اليوم، تم التركيز على التحديات اليومية التي يواجهها الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي.

كان من أهم التحديات المتعلقة بتقنية الذكاء الاصطناعي هو انتشار الأخبار المضللة. وقد أكد المشاركون على أهمية بناء الثقة بين البشر والذكاء الاصطناعي، مع ضرورة التعامل مع المعلومات والبيانات التي توفرها التقنية بمصداقية وشفافية.

كما شددوا على أهمية تعزيز الوعي الذاتي في استخدام التقنية والذكاء الاصطناعي بشكل فعال.

وفيما يتعلق بالاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي، أشار كل من الدكتور محمد الحاجي مدير إدارة التغيير السلوكي بوزارة الصحة بالسعودية، والدكتورة رومان شودهاري مبعوثة العلوم الأمريكية، وسينان آرال الرئيس التنفيذي لمبادرة معهد ماساتشوستس لتكنولوجيا الاقتصاد الرقمي؛ خلال مشاركتهم في الجلسة الحوارية والتي حملت عنوان ” نهضة رقمية – تكوين علاقة جيدة مع العالم الرقمي لتحقيق مستقبل أفضل”، إلى أهمية وضع سياسات وإرشادات تضمن استخداماً آمناً ومسؤولاً لهذه التقنيات، وتحسين القدرات البشرية بواسطة الذكاء الاصطناعي بدلاً من استبدالها، مما يخلق فرص عمل جديدة ويعزز الإنتاجية.

على مستوى عالمي، أوضح المشاركون، أن العديد من الدول تستثمر بكثافة في مجال الذكاء الاصطناعي، بهدف تطوير تقنيات جديدة وتحسين الخدمات العامة والخاصة. ورغم هذا التطور، فإن هناك اهتماماً متزايداً بقضايا الأمان والأخلاقيات في استخدام الذكاء الاصطناعي.

وتعمل المعاهد والمراكز البحثية حول العالم على وضع سياسات وإرشادات تهدف إلى ضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنيات، وذلك بغرض تعزيز القدرات البشرية وإيجاد فرص عمل جديدة.

الأمن السبراني ودور الذكاء الاصطناعي

تطرق المشاركون في القمة إلى الجوانب الأمنية والسياق العسكري المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وتحدثوا عن أهمية التصدي للاختراقات السبرانية وضمان الأمان التقني.

وفي هذا السياق، أكد المشاركون على أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون مضرًا في حالات الخلل السياسي والاقتصادي، مما يستدعي اتخاذ ثقافات وآراء تدعم تطوير الذكاء الاصطناعي الإيجابي والتوليدي. وأشاروا إلى أهمية عقد جلسات تفاعلية لتطوير التقنيات وتحسين السياسات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

ومن جانب آخر، تم التأكيد على أن الهدف الرئيسي للذكاء الاصطناعي هو تشخيص وعلاج المشاكل والتحديات التي تواجه البشرية، بما في ذلك التأكد من صحة المعلومات ومكافحة الأخبار المضللة. وتم التأكيد على أهمية التعاون بين البشر والذكاء الاصطناعي لتحقيق الأهداف المشتركة.

زيادة الثقة بين البشر والذكاء الصناعي

تحدث المشاركون في القمة عن أهمية زيادة الثقة بين البشر والذكاء الاصطناعي، وضرورة أن يكون الذكاء الاصطناعي موثوقاً ومصداقيته مؤكدة في تقديم المعلومات واتخاذ القرارات.

تطرقت النقاشات أيضاً إلى الآثار السلبية لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الفرد، حيث أن 23% من المستخدمين يقضون متوسط 7 ساعات يومياً في التفاعل مع هذه المنصات. وأشير إلى أهمية فحص الصورة الشخصية للفرد السعودي وتأثيرها على الصحة العقلية.

أشار المشاركون إلى ضرورة وضع إرشادات وسياسات تضمن استخدام التقنيات بطريقة مسؤولة، والتي تعكس القيم الأخلاقية المجتمعية وتحافظ على حقوق الفرد وتعزز الثقة بين الأفراد والذكاء الاصطناعي، وتقديم التوجيه والدعم اللازم للأفراد للتغلب على السلوكيات الضارة واعتماد أساليب صحية ومسؤولة في التفاعل مع التكنولوجيا الحديثة.