في قمة الاتزان الرقمي العالمية “سينك”، التي احتضنها مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) في الظهران، تطرق المؤسس الشريك لشركة “أبل”، ستيف وزنياك، إلى تحديات متزايدة تواجه العالم الرقمي الحالي.



وأشار وزنياك، خلال أولى الجلسات التي احتضنتها القمة اليوم، إلى أن الأمور بدأت تتدهور مع ظهور مواقع التواصل الاجتماعي. وأبدى قلقه من أن هذه المواقع محمية قانونيًا لنشر أي شيء يريده الفرد، حتى لو كان ذلك غير قانوني.

وفي هذا السياق، أعرب عن ندمه لمساهمته كشركة في بناء هذا العالم الرقمي، حيث تطرق إلى تدهور الأوضاع وتفاقمها بسبب التحديثات الأسوأ، مع التركيز على حالات التنمر الإلكتروني التي تزداد تعقيدًا وتأثيرًا.

وأكد وزنياك على أن الحواسيب اليوم تتفاعل مع الناس عبر الخوارزميات، مشيرًا إلى تدهور الأوضاع في العالم الرقمي، والصعوبات التي تواجه المراقبة الشاملة للتطورات السريعة في التطبيقات الإلكترونية. وأشار إلى أن العديد من التطبيقات بدأت بنية جيدة ونوايا صادقة، إلا أنها تحولت سريعًا إلى التركيز على الجانب الربحي واستغلال المستخدمين.

وأشار إلى التحديثات الأخيرة في عالم التكنولوجيا، مشيرًا إلى التصاعد الملحوظ لحالات التنمر الإلكتروني وتأثيرها السلبي على الأفراد، خاصة الأطفال. وحث على ضرورة التوعية بآثار هذه الظاهرة وكيفية التصرف الصحيح في مواجهتها.

فيما شاركت كريستين برايد، خبيرة في إصلاح وسائل التواصل الاجتماعي، قصتها القاسية بعد وفاة ابنها بسبب التنمّر الإلكتروني، وكشفت عن الدعاوى القضائية التي رفعتها ضد بعض التطبيقات الإلكترونية. وحثت على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة هذه الظاهرة المؤلمة.

بينما أشار مدير مركز إثراء، المهندس عبدالله الراشد، خلال كلمته الافتتاحية، أن قمة الإتزان الرقمي “سينك” لا تسعى لتأييد التكنولوجيا أو معارضتها، بل تهدف إلى البحث عن حلول تعزز التوازن وتشكل نماذج أفضل للتفاعل معها. وأشار إلى أن القمة، التي تضم حوالي 50 عالمًا وخبيرًا، تستضيف متحدثين من مجالات مختلفة، مضيفًا:”نحن لا نقتصر في هذه القمة على مشاركة الخبراء فحسب، بل نستضيف متحدثين من ميادين مختلفة، مما يجعلنا جميعًا متخصصين في تقنيات المستقبل”.

فيما توالت الجلسات في اليوم الأول لقمة “سينك” للاتزان الرقمي، حيث ناقش اليوم الأول موضوع تحت عنوان “سلاح ذو حدّين: مواجهة التوترات الناجمة عن العصر الرقمي”، بينما تناقش القمة في يومها الأخير غدًا النهضة الرقمية ضمن جلسات تتحدث عن تكوين علاقة جيدة مع العالم الرقمي لتحقيق مستقبل أفضل.