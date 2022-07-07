قمة تسويقية لتيك توك في السعودية

في إطار سعيها لتوسيع انتشارها في المنطقة العربية، عقدت منصة”تيك توك” قمّة هي الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية وكانت تحت عنوان “#ForYouSummit”، وذلك بمشاركة أكثر من 300 ضيف وعلامة تجارية ووكالة اعلانية.

وركزت القمة على أهمية سوق المملكة بالنسبة لشبكة التواصل الاجتماعية الصينية.

وسلّطت جلسات القمة الضوء على المواضيع التي تهمّ المسوّقين والعلامات التجارية في السوق السعودي، بهدف مساعدتهم على تعلم كيفية التفاعل مع جماهيرهم من خلال محتوى أصيل ومبتكر وملهم بشكل إيجابي، كما كانت مناسبة لجمع صانعي المحتوى السعوديين والعلامات التجارية لإنشاء دائرة من التعاون بين جميع الأطراف.

وقال فهد المغربي، مدير عام الشراكات التجارية بالسعودية في تيك توك: “نحن في بحث دائم عن طرق لمساعدة شركائنا على اختبار ما يمكن لتيك توك تحقيقه”.