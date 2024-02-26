"قمة الويب 2024": الدوحة وجهة عالمية للتكنولوجيا والابتكار

تستضيف العاصمة القطرية الدوحة، بدءًا من اليوم الاثنين، فعاليات “قمة الويب 2024” لأول مرة في الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك على مدار 4 أيام.

ويُعدّ هذا الحدث العالمي أكبر تجمع تقني سنوي، حيث يستقطب الآلاف من الشركاء والمستثمرين والقادة وخبراء قطاع التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم.

وتأتي استضافة قطر للقمة في إطار سعيها لتصبح وجهة رئيسية للتكنولوجيا توفر خدماتها لمناطق متنوعة تشمل الشرق الأوسط وإفريقيا والهند.

وتعتبر هذه النسخة من القمة استثنائية، حيث نفدت كافة فئات التذاكر قبل أسبوع من انطلاقها، مما يعكس اهتمامًا كبيرًا بالمشاركة في هذا الحدث الهام.

وتُقدم “قمة الويب قطر” منصة فريدة لكبار المبتكرين والمستثمرين ورواد الأعمال للتواصل والتعاون ودفع عجلة التقدم التكنولوجي. كما ستُركز القمة على تعزيز الحوار الهادف واستكشاف الحلول المتطورة، وتُقدم فرصة للمشاركة في بناء مستقبل التكنولوجيا.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان خلال القمة عن العديد من المبادرات الجديدة التي تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال التكنولوجية في دولة قطر، وفتح آفاق جديدة لاستقطاب الشركات الدولية الراغبة بالتوسع في المنطقة في هذا القطاع.

وتُشارك في القمة نخبة من أبرز الشخصيات والمبتكرين والمبدعين والمسؤولين من أنحاء العالم، من بينهم ممثلون عن شركات عالمية مثل أمازون، وميتا، وغوغل، وشل، وهواوي، وسناب، وتيك توك، وويب.

وتُمثل القمة فرصة للمشاركة في الندوات، وإتاحة الفرص للشركات الجديدة، والخبراء، ورواد التكنولوجيا، والمستثمرين، وجميع المهتمين بمستقبل تكنولوجيا الويب.