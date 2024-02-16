قفزة من ثمانية أضعاف في حصة بايبت وسط حجم قياسي لسوق التداول المباشر

شهدت منصة بايبت Bybit، إحدى أكبر ثلاث منصات لتداول العملات الرقمية في العالم من حيث الحجم مع أكثر من 20 مليون مستخدم، وتيرة نمو لافتة في عام 2023 على الرغم من التقلبات التي خيمت على أسواق العملات الرقمية. وكشفت بيانات جديدة صادرة عن Kaiko أن Bybit سجلت أكبر زيادة في حصة سوق التداول المباشر بين أبرز منصات تداول العملات الرقمية، مرسخة مكانتها كمنصة موثوقة بين المستثمرين والمتداولين.

وبنهاية العام 2023، سجلت حصة Bybit في السوق ارتفاعاً هائلاً بمعدل ثمانية أضعاف لتصل إلى 9.4% بعدما كانت 1.1% في مطلع العام. ويؤكد هذا النمو اللافت على المرونة العالية التي تتمتع بها المنصة، علاوة على تنامي شعبيتها وجاذبيتها حتى في ظل تقلبات الأسواق.

ومع استقرار السوق، يعود نشاط التداول في العملات الرقمية إلى وضعه الطبيعي. ووفقاً لبيانات صادرة عن CCData، ارتفعت معدلات التداول عبر المنصات المركزية في شهر ديسمبر للشهر الثالث على التوالي، بمعدل 34% ليصل حجمها إلى 1.34 تريليون دولار، وهو أعلى حجم للتداول المباشر منذ شهر يونيو من عام 2022. ويسلط هذا الانتعاش في نشاط التداول الضوء على الثقة المتجددة في سوق العملات الرقمية، ويؤكد أيضاً قدرة Bybit على تحقيق الازدهار في قطاع ديناميكي ومتطور.

وحول ذلك، قال يوجين تشيونج، رئيس شؤون المؤسسات في Bybit: “يأتي نجاح Bybit بزيادة حصتها من الأسواق على الرغم من التقلبات التي خيمت عليها، ليرسخ مكانتها كمنصة موثوقة ومرنة لتداول العملات الرقمية وتحظى بشعبية واسعة بين العملاء من المؤسسات من شتى أرجاء العالم. وفي ضوء التزام جاد بإبرام علاقات التعاون والشراكة البناءة، تتمكن Bybit من توفير بيئة تداول ديناميكية لصناع الأسواق والمستثمرين على حد سواء، بما يساهم في تعزيز تبني العملات الرقمية ودعم استقرار أسواقها على المدى الطويل”.

ويمكن أن يُعزى هذا النجاح اللافت بشكل مباشر إلى إطلاق المنصة لحلول مبتكرة على غرار حساب التداول الموحد Unified Trading Account وبرنامج وسيط التداول Exchange Broker Program، مقدمة سيولة غير مسبوقة ومرونة عالية وأدوات متقدمة تدعم نجاح العملاء.