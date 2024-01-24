قطاع التكنولوجيا يتألم.. فقدان 10 آلاف وظيفة خلال 20 يوما

موجة جديدة من تسريح الموظفين في قطاع التكنولوجيا، حيث قام تطبيق “تيك توك” بتسريح الموظفين في محاولة لخفض التكاليف، وفقًا للموظفين في منصة مشاركة الفيديو، مما يجعلها أحدث شركة تكنولوجيا تقوم بجولة من تخفيضات الموظفين في الأسابيع الأخيرة.

وتم تسريح حوالي 60 موظفا، معظمهم في قسم المبيعات، والإعلان بالشركة، وفقا لمتحدث باسم الشركة، الذي أرجع التغيير إلى عملية إعادة تنظيم روتينية.

موجة تسريح في قطاع التكنولوجيا

ومن المقرر أن تعقد الشركة اجتماعًا مفتوحا الثلاثاء في أعقاب إعلان تسريح العمال.

يعد تطبيق “تيك توك” أحد التطبيقات الأكثر شعبية في الولايات المتحدة، ويعمل به حوالي 7 آلاف موظف في البلاد، وتضم شركتها الأم، ومقرها الصين، عملاق التكنولوجيا “بايت دانس“، أكثر من 150 ألف عامل منتشرين في جميع أنحاء العالم.

في حين أن علاقات تطبيق “تيك توك” مع “بايت دانس” أبقت الخدمة لسنوات في مرمى المسؤولين في واشنطن بسبب مخاوف الأمن القومي، إلا أن نموها كان هائلاً.

الألم في قطاع التكنولوجيا

وتقول الشركة إن لديها أكثر من 150 مليون مستخدم نشط في الولايات المتحدة، يُقدر أن “بايت دانس” هي الشركة الخاصة الأكثر قيمة في العالم، بقيمة 225 مليار دولار.

وتسريح العمال في “تيك توك” هو أحدث علامة على الألم في قطاع التكنولوجيا.

وقامت شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى، بما في ذلك جوجل، وأمازون، بخفض عدد الموظفين حتى الآن هذا العام، حيث يحول القطاع بأكمله الموارد إلى السباق لتطوير أدوات ذكاء اصطناعي توليدية جديدة، والتي يعتبرها الكثير اندفاع الذهب التكنولوجي التالي.

عام عقابي للعاملين بالتكنولوجيا

حتى الآن في عام 2024، تم فقدان أكثر من 10 آلاف وظيفة في مجال التكنولوجيا، وفقًا لموقع تعقب الوظائف التقنية (Layoffs.fyi)، ويأتي ذلك بعد عام 2023، الذي كان عاما عقابيًا لصناعة التكنولوجيا، حيث شهد إلغاء حوالي 260 ألف وظيفة في قطاع التكنولوجيا، وهو أعلى انخفاضا في وظائف التكنولوجيا منذ الإنهاء الجماعي الذي أججه الوباء.

وأطلق مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا” (فيسبوك سابقا)، على عام 2023 اسم “عام الكفاءة”، وما زالت موجة خفض التكاليف تتكشف، لكن معظم المحللين في وادي السيليكون، يتوقعون أن يكون تقليص الحجم أصغر بكثير، وأكثر استهدافا من العام الماضي.

واستشهد مراقبو صناعة التكنولوجيا بكل شيء بدءا من إعادة توزيع القوى العاملة في الصناعة إلى التركيز على الذكاء الاصطناعي، وتضخم الموظفون المستمر من الوباء إلى الشركات التي تأمل في جني المزيد من الأرباح للمساهمين كأسباب لفقدان الوظائف.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قامت شركة “Twitch” المملوكة لشركة “أمازون” بتسريح ثلث موظفيها، أو حوالي 500 موظف، وكتب الرئيس التنفيذي دان كلانسي في تدوينه أنه كان لا بد من تخفيض عدد موظفي الشركة في ضوء توقعاتها “المحافظة” بشأن النمو المستقبلي.