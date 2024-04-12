قراصنة روس يخترقون مراسلات بين وكالات حكومية أمريكية ومايكروسوفت

كشفت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية CISA أن قراصنة إلكترونيين روس (هاكرز) مدعومين من السلطات الروسية سرقوا مراسلات إلكترونية بين الوكالات الحكومية الأمريكية وشركة مايكروسوفت عبر اختراق أنظمة الشركة.

وقال إريك غولدشتاين، المسؤول في وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية للصحافيين، إن “مايكروسوفت أبلغت وكالات حكومية بأن المتسللين ربما سرقوا رسائل البريد الإلكتروني التي أرسلتها الشركة إلى تلك الوكالات والتي تضمنت معلومات تسجيل الدخول مثل أسماء المستخدمين أو كلمات المرور”.

وأصدرت وكالة الأمن السيبراني، أمس الخميس، توجيهاً طارئاً للوكالات التي يحتمل أن تتأثر بتلك القرصنة بأن تدعم دفاعاتها الإلكترونية، ووصفت الوكالة الاختراق المحتمل للبيانات بأنه “خطر غير مقبول”.

وأشارت وكالة الأمن السيبراني في التوجيه الطارىء إلى أن مايكروسوفت قد أخطرت جميع الوكالات المتضررة، وأن مايكروسوفت كانت توفر بيانات التعريف لجميع رسائل البريد الإلكتروني المخترقة.

وقال ين إيسترلي، مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية، “باعتبارنا وكالة الدفاع السيبراني الأمريكية والقائد التشغيلي للأمن السيبراني المدني الفيدرالي، فإن التأكد من أن الوكالات المدنية الفيدرالية تتخذ جميع الخطوات اللازمة لتأمين شبكاتها وأنظمتها هو من بين أولوياتنا القصوى. ويتطلب هذا التوجيه الطارئ اتخاذ إجراءات فورية من قبل الوكالات لتقليل المخاطر التي تتعرض لها أنظمتنا الفيدرالية”. وأضاف: “على مدى السنوات الماضية، قامت حكومة الولايات المتحدة بتوثيق النشاط السيبراني الخبيث كجزء أساسي من قواعد اللعبة الروسية. وسنواصل جهودنا بالتعاون مع حكومتنا الفيدرالية وشركائنا من القطاع الخاص لحماية أنظمتنا والدفاع عنها من مثل هذا النشاط التهديدي”.

والمتسللون هم مجموعة تجسس إلكتروني سيئة السمعة، ربطها المسؤولون الأمريكيون سابقاً بالاستخبارات الخارجية الروسية.

وهذا أحدث تطور في حادثة القرصنة التي كشفت عنها مايكروسوفت لأول مرة في كانون الثاني / يناير، ولكنها أصبحت أكثر خطورة مع ظهور تفاصيل جديدة.

وبعد أيام من كشف مايكروسوفت عن الاختراق في يناير، قالت شركة أخرى من شركات التكنولوجيا الكبرى، “هيوليت باكارد إنتربرايز”، إن المتسللين نفسهم اخترقوا أنظمة البريد الإلكتروني الخاصة بها.

وكانت المجموعة الروسية نفسها وراء الاختراق السيئ السمعة للعديد من أنظمة البريد الإلكتروني التابعة للوكالات الأمريكية والذي تم الكشف عنه في عام 2020.