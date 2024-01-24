في السعودية والإمارات، أليكسا تحكمت بالإضاءة 24 مليون مرة فهل ستصبح خدمة مدفوعة؟

كشفت أمازون عن أكثر مزايا أليكسا استخداماً في الشرق الأوسط، واشارت أن مستخدمي أليكسا تحكموا عبرها بالإضاءة قرابة 24 مليون مرة في 2023، فيما تشير تقارير إلى إمكانية فرض أمازون اشتراكا مدفوعا لاستخدامها مع إضافة قدرات الذكاء الاصطناعي.

وتشير أمازون في بيان صحفي وصل أريبيان بزنس أن أليكسا قدّمت منذ إطلاقها في المنطقة قبل عامين تجارب محلية في اللغة العربية وبلهجة خليجية لعملائها في الإمارات العربية المتحدة، وذلك تماشياً مع متطلبات حياتهم وتفضيلاتهم واحتياجاتهم.

يعد المشتركون في الشرق الأوسط الأكثر تفاعلاً مع أليكسا حول العالم للعام الثاني على التوالي، حيث تفاعل العملاء مع أليكسا بمعدل 14 مرة في اليوم. زاد عدد العملاء المتفاعلين مع أليكسا بنسبة 40٪ في عام 2023، وأدى هذا النمو إلى زيادة عدد التفاعلات مع أليكسا بنسبة 30٪ مقارنةً بعام 2022.

تفاعلات المنزل الذكي في الصدارة

حظيت أوامر إدارة المنزل الذكي على المركز الأول من ناحية التفاعلات مع أليكسا في الشرق الأوسط مع تزايد الاعتماد على أليكسا للتحكم بالأجهزة الذكية المترابطة. ففي عام 2023، تحكّمت أليكسا بالإضاءة 24 مليون مرة في مختلف المنازل في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

تحكّم المشتركون بأجهزة تكييف الهواء أكثر من 8.9 مليون مرة لتصبح ثاني أكثر جهاز ذكي تم التحكم به عبر أليكسا في السعودية والإمارات. وتظهر التقارير أن المشتركون في الشرق الأوسط يمتلكون معدّل 11 جهازاً ذكياً مرتبطاً مع أليكسا، مما يبرز نمو التحكم بأجهزة المنزل الذكية عبر الأوامر الصوتية.

الاستعمال اليومي لميزات العبادة والتسلية

بالإضافة إلى إدارة المنزل الذكي، يستغل عملاء المنطقة مختلف ميزات الواجبات الدينية والترفيه من أليكسا. حيث تشمل ميزات البث الصوتي تلاوة القرآن والاستماع إلى الراديو والموسيقى والبودكاست، لتكون ثاني أكثر خاصية استعمالاً في المنطقة. حيث كانت سورة البقرة الأكثر طلباً من ناحية تلاوة القرآن وماهر المعيقلي أكثر القرّاء طلباً.

أما بالنسبة للترفيه، طربت الألحان العربية آذان المستمعين الخليجيين، وكان محمد عبدو أكثر الفنانين طلباً، تلاه فيروز وخالد عبد الرحمن وعمرو دياب وعبد المجيد عبد الله. وكانت “الموسيقى الهادئة” أكثر أنواع الموسيقى انتشاراً. وأما بالنسبة للألعاب كان “المارد الأزرق” الأكثر شعبيةً على أليكسا.

التجارب المحلية تجذب المشتركين في المنطقة

تقول أمازون أن زيادة نسبة التفاعلات في الشرق الأوسط تتعزز بجهود الشركة فيي توفير تجربة محلية مخصصة، وذلك عبر أداء صوتي مميّز ينسجم مع حياة المشتركين في المنطقة. تدعم أليكسا اللغة العربية وباللهجة الخليجية المنتشرة في الخليج العربي وتقدّم المحتوى باللغة العربية سواءً كان ذلك لقراءة الأخبار أو النشرة الجوية أو الموسيقى أو مختلف التطبيقات الصوتية.

وقال د. رافد أمين فطاني، أمازون – المدير العام الإقليمي لأليكسا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “يشرفنا سماع أراء عملائنا في منطقة الشرق الأوسط ونبقى ملتزمين بتقديم تجارب مبتكرة ومحلية تثري حياة عملائنا في المنطقة. نشكر عملاءنا على ترحيبهم الحار بأليكسا ونتطلع لتقديم المزيد من التجارب المميزة لهم.”