بدأ السعوديون في المملكة العربية السعودية استخراج زكاة الفطر بشكل رقمي مع اقتراب نهاية شهر رمضان، مستخدمين التقنية لتوفير الوقت والجهد اللازمين للذهاب إلى مقار الجمعيات الخيرية.



حيث أعلنت المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” عن بدء استقبال زكاة الفطر بشكل رقمي، لتسهيل إيصالها للمستحقين في وقتها الشرعي.



هذه الخدمة التي تهدف إلى تيسير عملية توزيعها على المستحقين في مختلف مناطق المملكة، تأتي ضمن إطار مسارات الحملة الوطنية للعمل الخيري بنسختها الرابعة، والتي تهدف إلى تمكين المجتمع خلال فترة الخير والإحسان من أداء الفرائض الدينية بسهولة ويسر.



ويمكن للمتبرعين استخدام تطبيق المنصة أو الموقع الإلكتروني لإخراج زكاتهم، حيث يتيح البرنامج الخاص بهذه الزكاة للمحسنين تحديد المنطقة الإدارية وعدد الأفراد المراد إخراج الزكاة عنهم بكل سهولة ويسر، بالتعاون والربط التقني مع الجهات المعنية في مختلف مناطق المملكة.



وذلك وفقًا لأوجه البر المعتمدة من قبل اللجنة الشرعية لمنصة إحسان، برئاسة المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق.



كما تهدف المنصة “إحسان” بدعم من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا“، إلى تمكين القطاع الخيري وتعظيم أثره، وتسهيل تقديم التبرعات رقميًا بموثوقية وأمان، حيث تخضع لمتابعة لجنة إشرافية تضم 13 جهة حكومية للتحقق من سير عمل المنصة ورفع مستوى شفافية قطاع العمل الخيري.



وقد بلغ إجمالي التبرعات المستلمة من المنصة أكثر من 6.5 مليار ريال، استفاد منها أكثر من 4.8 مليون مستفيد ومستفيدة على مستوى المملكة العربية السعودية.

زكاة الفطر أجر جزيل وإطعام للمتعففين، بادر بإخراجها الآن عبر #منصة_إحسان.#زكاتك_بإحسان — منصة إحسان (@EhsanSA) April 3, 2024