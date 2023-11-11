فريق التحرير by فريق التحرير

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فيسبوك تعود إلى الصين بعد غياب 14 سنة

وتم حظر فيسبوك و تويتر في البداية من قبل الحكومة الصينية في منتصف عام 2009 بعد حوادث عنيفة في شينجيانغ، زعمت السلطات أنها تأثرت بمنصات التواصل الاجتماعي هذه.

فريق التحرير by فريق التحرير
فيسبوك

أعلنت شركة ميتا، المعروفة سابقاً باسم فيسبوك، عن توقيع اتفاقية أولية مع شركة “تسينت هولدنج” لتقديم سماعة رأس الواقع الافتراضي (VR) منخفضة التكلفة في السوق الصيني.

وتهدف هذه الخطوة إلى إعادة دخول فيسبوك إلى السوق الصين بعد حظر فيسبوك وإنستغرام في الصين منذ 14 سنة، وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال.

ويحدد الاتفاق أن “تيسنت “ستكون الموزع الحصري لسماعات الرأس VR الخاصة بميتا في الصين، مع وجود خطط لبدء المبيعات اعتبارًا من أواخر عام 2024.

حظر فيسبوك في الصين

فيسبوك

وتم حظر فيسبوك و تويتر في البداية من قبل الحكومة الصينية في منتصف عام 2009 بعد حوادث عنيفة في شينجيانغ، زعمت السلطات أنها تأثرت بمنصات التواصل الاجتماعي هذه.

وتوفر الشراكة مع” تيسنت “فرصة لميتا لإعادة تأسيس وجودها في السوق الصيني والتنافس مع الشركة الأم لتطبيق TikTok، ByteDance، التي تنتج سماعة الرأس VR Pico.

بالنسبة إلى السوق الصيني، تخطط ميتا لتضمين عدسات منخفضة التكلفة في سماعة الرأس VR، التي تختلف عن تلك الموجودة في Quest 3. ومن المتوقع أن تكون هذه النسخة الصينية متاحة في أسواق أخرى أيضًا.

وأشار التقرير كذلك إلى أنه في هذا التعاون، ستحصل ميتا على حصة أكبر من مبيعات الأجهزة، بينما ستحصل تيسنت على جزء أكبر من عائدات المحتوى والخدمات.

ومن المقرر أن تحتوي سماعة الرأس VR الأكثر بأسعار معقولة على ألعاب وتطبيقات أخرى يقدمها الشركة الصينية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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