لعشاق منتجات أبل ..”فيجن برو” تحلق عالميا

تستعد شركة “أبل” للتوسع خارج السوق الأمريكية، فيما يتعلق بتوزيع نظارات “فيجن برو” (Vision Pro)، البالغ سعرها 3499 دولارا، لمعرفة إذا ما كانت ستنجح في جذب المشترين في مناطق أخرى من العالم.

وتشير التوقعات إلى أن نظارات “فيجن برو“، ستكون متاحة في عدد من الأسواق العالمية عقب مؤتمر “مطوري أبل” السنوي، والذي يعقد في الفترة من 10 إلى 14 من يونيو المقبل.

تراجع مبيعات “فيجن برو” في أمريكا

ونظارة “فيجن برو“، تعتبر أكبر منتج جديد أطلقته “أبل” منذ سنوات، حسبما تقول بلومبرغ، وتسمح للمستخدمين بالجمع بين بيئتهم الواقعية، والمحتوى الافتراضي، في تجربة فريدة للواقع المختلط.

ولكن نظرا لسعرها الباهظ، ظلت النظارات منتجا مقصورا على مستخدمي الولايات المتحدة فقط (الدولة الوحيدة التي يتاح بيعها فيها)، لتسجل تراجعا في عدد المبيعات المسجلة أسبوعيا.

تعرف إلى الأسواق المتوقع طرح فيها “فيجن برو”

ولجدية خطوة التوسع عالميا، بدأت الشركة بالفعل استقبال موظفيها الدوليين في كاليفورنيا لتدريبهم على كيفية عرض الجهاز.

وبينما لم تعلن “أبل” بعد عن الأسواق الجديدة التي ستطلق فيها منتجات “فيجن برو”، فإن الموظفين الذين يتلقون التدريب جاءوا من فروع الشركة في ألمانيا، وفرنسا، وأستراليا، واليابان، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، والصين، وهو ما قد يمنحنا فكرة عن وجهة أبل المرتقبة.

ونقلت بلومبرغ عن أشخاص مطلعين على الأمر، قولهم إن التدريب يستغرق ما يصل إلى أربعة أيام، وبدأت الدورات للموظفين الأسبوع الماضي.

ورغم الخلاف التجاري المتصاعد بين واشنطن، وبكين، فإن الصين، هي السوق الوحيدة التي أكدت “أبل” حتى الآن توسعها فيها بنظارتها الذكية هذا العام.

أبل تستهدف دعم مبيعات النظارات الذكية

وعبر التوسع إلى أسواق جديدة، تستهدف أبل دعم مبيعات النظارات الذكية التي شهدت تراجعا ملحوظا في الطلب، بعكس ما حدث في بداية إطلاقها. أيضا تراجع الإقبال على ميزة العرض الترويجي، وتجربة الاستخدام (الديمو) التي تقدمها أبل في متاجرها، وتصل مدتها حتى 30 دقيقة، إذ غاب المستهلكون الذين حجزوا مقاعدهم عن حضور التجربة.

وشركة “أبل”، تسعى لتعزيز الترويج لنظارات “Vision Pro”، بالتوازي مع دراسة سبب تراجع اهتمام المستهلكين بها.

وتأمل عملاق التكنولوجيا الأمريكية، أن يسهم التوسع في الأسواق ذات الاهتمام الأكبر بالواقع الافتراضي (مثل الصين، واليابان) في إنعاش المبيعات من جديد.

وتم الكشف عن سماعة الرأس “Vision Pro”، في يونيو من العام الماضي ووصلت إلى الرفوف في الولايات المتحدة اعتبارًا من 2 فبراير الماضي.