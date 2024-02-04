سباق محموم دخله مطورو تطبيقات الأجهزة الذكية، بغرض تطوير التطبيقات الخاصة بنظارة الواقع الافتراضي VR”” الذكية “فيجن برو”، التي طورتها شركة أبل الأمريكية.

وتشير المنافسة المحتدمة بين المطورين إلى وصول عدد التطبيقات والألعاب الجديدة الجاهزة للعمل مع فيجن برو، والتي سيتم طرحها للمستخدمين، إلى نحو 600 تطبيق ولعبة، على الرغم من أن هذا العدد لم يكن يتجاوز 150 تطبيقا ولعبة قبل أسبوع.



وفقا للبيانات الصادرة عن شركة أبل الأمريكية فإن هناك نحو مليون تطبيق متوافق مع نظامي التشغيل آي.أو.إس وآيباد أو.إس، يمكنها العمل مع النظارة الجديدة.

وتأتي هذه الأنباء بالتزامن مع طرح شركة أبل لخطتها من أجل التوافق مع قانون الأسواق الرقمية الجديد في الاتحاد الأوروبي، وفقا لما ذكره موقع تك كرانش المتخصص في التكنولوجيا.

ويلزم القانون الجديد شركة أبل على ضرورة السماح لمستخدمي أجهزتها الذكية مثل أيفون وأيباد بالوصول إلى متاجر التطبيقات وأنظمة الدفع الإلكتروني الأخرى.



انتقادات لشركة أبل



ورغم خطة أبل، إلا أن عددا من الشركات المنافسة، على رأسها شركة مايكروسوفت الأمريكية وشركة سبوتيفاي السويدية وإيبيك جيمز الأمريكية، وصفت خطة أبل بأنها “مهزلة كما أنها مليئة بالرسوم غير المرغوبة”، بالإضافة إلى انها “خطوة في الاتجاه الخطأ”.

وبسبب الانتقادات لشركة أبل، تزايدت المخاوف من تراجع اهتمام المطورين بتطوير تطبيقات خاصة لأحدث جهاز من أبل في ضوء قواعد قانون الأسواق الرقمية الأوروبي.



سعر نظارة VR”” الذكية فيجن برو



وكشفت أبل عن أسعار بيع نظارة الواقع الافتراضي VR”” الذكية فيجن برو في أمريكا بسعر 3449 دولارا للواحدة، خلال الشهر المقبل، وحتى الأن لم تكشف أبل عن موعد الطرح خارج الولايات المتحدة.

وكشفت أبل في معرض لاس فيجاس الدولي للإلكترونيات، عن استخدامات النظارة، وقالت إنها ستستخدم في مجالات التعليم في مؤتمرات الفيديو وإنتاج الموسيقى بوحدات تحكم ثلاثية الأبعاد بالإضافة إلى بث المحتوى وممارسة الألعاب عبر الإنترنت.

وفي شهر يونيو 2023، كشفت أبل لأول مرة، عن نظارة الواقع الافتراضي VR”” الذكية فيجن برو.

وتجمع النظارة بين المحتوى الرقمي ومكونات العمل الحقيقي المحيط بالمستخدم فيما يعرف بالواقع المعزز “أيه.آر” ودمج الواقع في أول منتج رئيسي جديد تقدمه آبل منذ أكثر من 10 سنوات.

وبالإضافة إلى استخدامات الواقع المعزز، والتي تتمتع بإمكانات أكبر في أماكن العمل الرقمية الجديدة، يمكن أيضًا استخدام النظارة الجديدة لتغمرك تمامًا في عالم رقمي، دون أن تظهر لك تفاصيل الغرفة من حولك.

وربما تكون أشد الخواص غرابة في نظارة الواقع الافتراضي الجديدة هي وجود شاشة عرض خارجية تظهر عيون المستخدم للأشخاص المحيطين به.

وتقول آبل إنه تم تطوير هذه النظارة للاستخدام في العمل عن بعد أو في المكاتب، حيث تتيح النظارة فيجن برو للمستخدم تشغيل تطبيقات مماثلة على أجهزة آي.أو.إس وماك أو.إس عبر منصة اسمها فيجن أو.إس.

ولكي تعطي من يرتدي النظارة إحساسا بالعمق، حيث تخلق التطبيقات ظلالا على الأشياء المحيطة به.